Ambra Angiolini ha dovuto interrompere il tour del suo spettacolo “Olivia Denaro” a causa di un incidente. L’annuncio preoccupa i fan.

Brutte notizie per i fan di Ambra Angiolini che speravano di vederla in tour con il suo spettacolo “Olivia Denaro”. Infatti, l’attrice è stata costretta a mettere in pausa i suoi impegni lavorativi a causa di un incidente.

Ambra ha condiviso con i suoi fan il triste annuncio sui suoi canali social, annunciando che a causa di un problema di salute non ha potuto esibirsi al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa. Ma vediamo che cosa è successo.

Ambra Angiolini: la lesione muscolare interrompe lo spettacolo

La new entry al tavolo dei giudici di X Factor ha dovuto interrompere il suo tour teatrale a causa di una lesione muscolare. Lo fa sapere la stessa attrice con un post condiviso sul suo profilo Instagram.

Nel post si legge: “Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione“.

Inoltre, nella didascalia aggiunge dei ringraziamenti al personale medico di un centro medico che le ha permesso di portare a termine lo spettacolo tenuto al Teatro Duse.

Aggiunge, infine: “E grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la “ calza “ color carne, gli antidolorifici, la comprensione“.

Ambra Angiolini: quando riparte il tour

L’attrice fa sapere che intende riprendere il tour appena le sarà possibile. Infatti, salvo annunci dell’ultimo minuto, è previsto lo spettacolo per venerdì 15 ad Adria. Ambra, infatti, scrive scherzosamente: “Mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria“.