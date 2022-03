In occasione di una lunga intervista rilasciata al blog SuperGuidaTv.it, Katia Ricciarelli svela come ha vissuto il suo percorso al Grande Fratello Vip 6. La soprano svela dove ha sbagliato ma anche i suoi punti di forza all’interno del reality. Poi, svela chi è il vippone con cui ha mantenuto un rapporto fuori dalla Casa.

Katia Ricciarelli è stata senza dubbio uno dei personaggi più controversi del GF Vip. In molti hanno amato la sua sincerità e schiettezza ma altri hanno odiato la sua caparbietà e, a volte, durezza caratteriale. Dopo il reality è la stessa soprano a chiarire il suo percorso con le seguenti dichiarazioni, riportate da lanostratv.it: “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive. Tante persone mi amano, quindi qualcosa funziona. Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì…“

Poi la soprano svela con chi ha mantenuto i rapporti dopo la fine del reality: “Soleil è come ero io alla sua età. Nella casa siamo state molto vicine per tutto questo tempo…“. Considerando quanto l’abbia lodata, è ovvio presupporre che i rapporti tra la Ricciarelli e la Sorge siano continuati anche dopo la fine del programma.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram