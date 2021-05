Impostare suoneria sull’iPhone: come cambiare la suoneria, personalizzarla e scegliere una nuova canzone per gli squilli del telefono.

Chiunque acquisti un nuovo telefono si ritrova con un grande dilemma fin dai primi momenti: la scelta della suoneria. Da quando si sono abbandonati i vecchi ‘drin-drin’, grazie all’arrivo negli anni Duemila prima delle vecchie e affascinanti suonerie monofoniche, poi delle polifoniche e infine delle vere e proprie canzoni, la scelta è diventata delicata, amplissima e ardua! Se ti stai chiedendo dunque come impostare la suoneria sull’iPhone, non preoccuparti: tra qualche riga troverai la risposta.

Come mettere suoneria su iPhone

Su ogni melafonino sono presenti tantissimi toni di chiamata preimpostati, diversi tra loro e adatti per ogni palato, anche il più raffinato. Per sceglierne uno dei accendere il telefono, andare su Impostazioni, recarti in Suoni e feedback aptico, selezionare Suoneria e pigiare sulle varie canzoni presenti, scegliendo quella che più si confà ai propri gusti. Semplicissimo no?

Ragazza con smartphone

Per modificare la suoneria iPhone dei messaggi, dei tweet e di ogni altra notifica, bisogna invece selezionare le apposite voci dal menu generale Suoni e feedback aptico, e anche in questo caso si può scegliere il suono che più ci piace. Tutto qui? No, anzi. Siamo solo all’inizio. Sai infatti che puoi creare suonerie personalizzate su iPhone? Scopriamo come!

Personalizzare suoneria iPhone: le soluzioni più semplici

Uno dei metodi per ottenere nuove suonerie è utilizzare iTunes Store. Basta cliccare su iTunes, presente nella home del dispositivo, pigiare su Suonerie e scegliere quale brano acquistare e scaricare tra i migliaia disponibili sul catalogo. Per aiutarti nella scelta puoi andare a cercare determinati generi o puoi recarti nella scheda Classifiche per optare per le hit del momento. Nella sezione Primo piano pui invece scegliere tra le suonerie di maggior successo a prescindere da genere e momento storico. Ma quanto costa una suoneria? Il prezzo di solito è di 1,29 euro per le canzoni, 0,99 per i toni di avviso.

Abbiamo visto come cambiare suoneria su iPhone e come scaricare le canzoni che più ci piacciono. Ma è possibile creare nuove suonerie? Certo che sì! Per improvvisarti compositore e arrangiatore sul telefonino ‘non adatto ai cattivi’ puoi utilizzare iTunes. Scegli la canzone che vorresti modificare (per una durata massima di 40 secondi), caricala e poi decidi se accorciarla, se utilizzare solo il ritornello, solo l’incipit, solo il finale e così via. Se tutti questi metodi non dovessero fare per te, puoi scegliere altre suonerie attraverso app esterne come Tones7, Audiko o Zedge.