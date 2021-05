Addio oggetti smarriti: AirTag è il nuovo prodotto di Apple per rintracciare tutto ciò che non trovi più. Non perderai più nulla.

“Perdi il vizio di perdere le cose“. È così che Apple presenta il suo nuovo prodotto per semplificare la quotidianità di tutti i suoi utenti: AirTag. Apple AirTag è un piccolo dispositivo che si può abbinare a computer, borse, zaini, biciclette, chiavi, portafogli e oggetti di ogni genere. Permetterà di ritrovarli a distanza e soprattutto quando non ricordiamo più dove siano finiti, tutto a portata di iPhone.

Apple lancia AirTag, il nuovo prodotto per trovare gli oggetti smarriti

Quante volte stiamo per uscire ma non riusciamo a trovare le chiavi di casa? Come fa il portafoglio a sparire magicamente ogni volta che lo cerchiamo? Apple continua a pensare a soluzioni innovative per facilitare la quotidianità e il prodotto che da giorni fa parlare di sé è AirTag.

Apple AirTag è un dischetto tecnologico di piccole dimensioni che può essere inserito in svariati oggetti o abbinato a portachiavi personalizzabili. Associando AirTag all’oggetto in questione, sarà possibile monitorare dal proprio iPhone (tramite l’app “Dov’è”) dove sono localizzati i diversi oggetti o far suonare il dispositivo AirTag per trovare più facilmente ciò che stiamo cercando.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/apple-iphone-smartphone-tecnologia-1281744/

Una delle feature più interessanti è la funzione “Posizione precisa”: se AirTag è nelle vicinanze, questa funzione ci guiderà al punto esatto in cui si trova. La tecnologia Ultra Wideband permette di visualizzare la direzione da seguire e la distanza esatta dall’oggetto. Grazie all’interazione con Siri, inoltre, sarà possibile richiedere vocalmente di rintracciare un oggetto ed AirTag inizierà a suonare.

AirTag funziona tramite segnali Bluetooth sicuri, rilevati dai dispositivi della rete “Dov’è” più vicini. Questi dispositivi inviano la posizione dell’AirTag ad iCloud: aprendo l’app “Dov’è” sarà possibile individuare il proprio AirTag sulla mappa.

A tutela della privacy, ogni operazione rimane anonima e criptata. Per di più, il nuovo gioiellino di Apple dispone anche di una funzione antifurto e anti smarrimento. Inoltre, AirTag è resistente all’acqua per evitare ogni inconveniente e funziona con una batteria facilmente sostituibile progettata per durare oltre un anno.

Infinite possibilità di personalizzazione

Si sa che Apple e design vanno da sempre a braccetto, per questo anche AirTag gode di svariate opportunità di personalizzazione.

Il dispositivo può essere integrato in portachiavi di diversi colori e modelli, o personalizzato dal sito ufficiale o dall’Apple Store: emoji, lettere e nomi possono essere incisi rapidamente su AirTag a costo zero.

In aggiunta, l’ultima collaborazione con Hermès permette agli amanti dell’eleganza di acquistare il proprio AirTag in tre differenti accessori: un’etichetta da bagaglio, un ciondolo da borsa e un portachiavi, tutti in vera pelle lavorata a mano e riportanti i loghi di Apple e Hermès.