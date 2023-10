Viaggio in Turchia per Ilary Blasi che via social ha raccontato di essere rimasta molto colpita da una particolare scoperta.

Un weekend in Turchia per Ilary Blasi che, in queste ore, ha mostrato alcune delle tappe da lei vissute. Non tutti i momenti, però, sono stati positivi. La conferma l’ha data la stessa conduttrice con una storia Instagram che ha confermato il suo stupore per una particolare scoperta…

Ilary Blasi, brutta sorpresa in Turchia

Come detto, in questi giorni la Blasi ha vissuto un weekend di vacanza fuori dall’Italia. La conduttrice è partita in Turchia per conoscere un nuovo Paese e rimanere affascinata dalla sua cultura e tradizioni. Al netto, sicuramente, di cose positive viste e trovate, la donna ha mostrato grande sorpresa, in negativo, per una scoperta molto particolare.

Cosa è successo alla bella Ilary? La disavventura è andata in scena in bagno. Infatti, con una storia, la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha ammesso con emoticon “terrorizzate” di non aspettarsi di trovare il bagno “alla turca”, ovvero senza i sanitari tipici.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna con l’esperienza appena vissuta in Turchia:

Che fine ha fatto Bastian?

Al netto dei giorni in Turchia, ancora non si hanno notizie sul rapporto tra la bella Ilary e il suo Bastian. La coppia, infatti, non si mostra da tempo insieme e anche nelle varie stories condivise in queste ore, l’uomo non è stato mostrato. Staremo a vedere se le cose cambieranno tra qualche tempo o se i due comunicheranno alle persone qualcosa sulla loro storia d’amore.