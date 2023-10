Tensione ad Amici con i professori che hanno fatto un casting ad un nuovo allievo e deciso di togliere la maglia ad un cantante.

Daytime bollente ad Amici dove è salita la tensione tra gli allievi. In modo particolare i professori hanno fatto alcuni casting a dei cantanti mettendo in discussione, di conseguenza, gli studenti della scuola. Nel dettaglio, sotto la lente di ingrandimento, Ezio e Holy con il primo a cui era stata sospesa la maglia.

Amici, tolta la maglia a Ezio

Maria De Filippi

Colpo di scena ad Amici con i professori che hanno preso una decisione importante in merito al futuro di un allievo. In modo particolare in casetta è salita la tensione dopo che Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia ad Ezio. Allo stesso modo anche la posizione di Holy Francisco è sembrata piuttosto in bilico.

Da qui il timore dopo che i ragazzi sono stati chiamati a vedere il casting fatto ad un cantante, forse, prossimo all’ingresso.

“Sarò io ad andare in sfida con lui”, ha detto Holy. “Mi ha tolto la maglia, me ne vado e faranno sostituzione”, ha invece anticipato Ezio.

Proprio Ezio, infatti, è stato protagonista della dura scelta della sua maestra Pettinelli che non gli ha reso la maglia e ha deciso di eliminarlo dalla scuola. Una decisione che anche Zerbi e Cuccarini hanno approvato costringendo, quindi, il ragazzo a dire addio alla scuola.

“Lo sapevo, grazie lo stesso. Voglio stare da solo adesso”, ha detto mestamente l’ormai ex allievo.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la reazione in particolare di Holy: