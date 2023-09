Primo Tapiro d’Oro della stagione di Striscia la Notizia all’indirizzo di Ilary Blasi ma la conduttrice replica a Staffelli…

Riparte Striscia la Notizia e lo fa col botto. Primo Tapiro d’Oro della nuova stagione e a prenderselo è stata Ilary Blasi. La conduttrice ha ricevuto il “premio” dal noto inviato Valerio Staffelli che, però, è stato successivamente chiamato in causa con tanto di frecciata, a lui ma anche a qualche altro…

Tapiro d’Oro a Ilary Blasi: la gag con Staffelli

Ilary Blasi

In attesa della prima puntata di Striscia la Notizia della nuova stagione, sono già arrivate delle anticipazioni. A darle è stata la Blasi. No, nessun errore. La conduttrice, infatti, è stata beccata da Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro d’Oro, probabilmente per le recenti frecciate a Totti e Noemi, ma anche per il curioso caso di “spionaggio” proprio di questi ultimi due.

La presentatrice de L’Isola dei Famosi ha condiviso alcune storie su Instagram mostrando, appunto, il Tapiro: “Buongiorno, sono in compagnia di un amico speciale”, ha esordito mostrando appunto il Tapiro. “Eccolo qui, fresco fresco. Me l’ha portato Valerio, anche se mi viene un dubbio: ‘Valerio, sei sicuro che era per me?'”, ha detto la donna con tanto di sondaggio per i suoi fan. “Io qualche dubbio ce l’ho eh”.

Le parole della donna suonano come una frecciata a Staffelli come “consegnatore” del Tapiro ma anche a qualche altro. Infatti, molto probabile che la Blasi abbia voluto fare riferimento a Totti e Noemi che, pochi giorni fa, erano stati pizzicati in compagnia di una loro amica a “spiare” proprio la conduttrice mentre si trovavano entrambi ad una partita del primogenito del Pupone, Cristian.

Staremo a vedere se Striscia o Staffelli replicheranno alla bella Ilary o se a farlo saranno magari proprio l’ex marito e la sua nuova compagna…

Di seguito anche un recente post della conduttrice: