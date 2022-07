Secondo indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe deciso di trasferirsi a Milano dopo l’addio a suo marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi lascia la Capitale per trasferirsi a Milano? L’indiscrezione è stata rilanciata da Nuovo Tv, secondo cui la conduttrice vorrebbe optare per la capitale lombarda in quanto lì si svolgerebbero gran parte dei suoi impegni Mediaset. Senza contare che a Milano la conduttrice avrebbe la possibilità di vedere più spesso la sua migliore amica, Silvia Toffanin, che le sarebbe stata accanto in questo difficile periodo.

Ilary Blasi

Ilary Blasi si trasferisce a Milano

Secondo Nuovo Tv Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare Roma per traslocare insieme ai figli a Milano dopo il suo addio a Francesco Totti. L’indiscrezione ovviamente è al momento senza conferma, ma è vero anche che nella capitale meneghina la showgirl potrebbe trovare forse maggiore privacy rispetto a Roma (dove lei e Francesco Totti hanno avuto alcuni luoghi del cuore, come la spiaggia di Sabaudia o il quartiere dell’Eur, dove hanno acquistato la loro prima casa insieme).

A Milano Ilary potrebbe beneficiare anche con la maggior vicinanza degli studi di Cologno Monzese, e inoltre avrebbe l’occasione di vedere più spesso la sua migliore amica, Silvia Toffanin, con cui – secondo Nuovo Tv – si sarebbe confidata durante tutti questi mesi.

