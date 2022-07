Giulia Provvedi ha regalato alcuni scatti bollenti ai suoi fan mostrandosi mentre nuotava in piscina senza reggiseno.

Giulia Provvedi ha deciso di fare il bagno senza reggiseno e nella didascalia ai suoi scatti bollenti ha scritto ironica: “Avevano caldo, le ho liberate e non smettono di ringraziarmi”. Le sue foto hanno fatto il pieno di like tra i fan, conquistati dalla bellezza della cantante.

Giulia Provvedi in piscina senza reggiseno

Giulia Provvedi non ha paura di mostrarsi “come mamma l’ha fatta” e nelle scorse ore sui social ha condiviso alcuni scatti che hanno mandato in tilt i suoi fan. La cantante si è mostrata mentre nuotava senza reggiseno e, a coprirle i capezzoli, ha inserito soltanto delle piccole emoticon a forma di cuore. Il successo dei suoi scatti è stato assicurato e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti.

Nei mesi scorsi Giulia ha inviato diversi messaggi body positive attraverso i social e ha intimato ai suoi fan di imparare ad accettare sé stessi e le proprie imperfezioni. “Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione”, aveva scritto in un post in cui mostrava il primo piano del suo lato B.

