Non è passata in sordina la battuta che la conduttrice sembra aver rivolto ad Alfonso Signorini, un tempo opinionista dell’Isola dei Famosi.

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha presentato i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In quel frangente lancia una frecciata ad Alfonso Signorini? Dal riferimento delle sue parole sembra proprio sia lui il destinatario della battutina al veleno da parte della conduttrice.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Con la premessa che Alfonso Signorini è stato opinionista dell’Isola dei Famosi, prima di condurre il Grande Fratello, come riporta Caffeina, Ilary Blasi dichiara: “Voglio anche presentare i miei due compagneros, che entrambi di Isola dei famosi se ne intendono. Nicola Savino che ha anche presentato un’edizione. Poi qui con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha già fatto l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”.

L’ultima frase sembra proprio riferirsi al direttore di Chi, anche se naturalmente non viene fatto il suo nome. Già durante la finale del GF Vip 6, la conduttrice non aveva perso tempo a punzecchiare Signorini che non sia una coincidenza? Per ora non ci sono dichiarazioni del giornalista a riguardo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG