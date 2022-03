Vladimir Luxuria è stata interrotta dall’inviato Alvin mentre stava ricordando Rossano Rubicondi, ex naufrago morto alcuni mesi fa.

Un episodio spiacevole che in queste ore sta facendo discutere sul web, è l’interruzione del ricordo di Rossano Rubicondi. Mentre l’opinionista Vladimir Luxuria ricordava il suo compagno di viaggio, Alvin l’ha interrotta bruscamente. L’episodio non è stato ancora chiarito del tutto e a molti non è stato gradito.

Vladimir Luxuria interrotta mentre ricordava Rossano Rubicondi

Come riporta Blogtivvu, Luxuria ha voluto prendere un po’ di spazio per ricordare Rossano Rubicondi: “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è. Volevo ricordare Rossano Rubicondi“. Purtroppo però, l’opinionista è stata bruscamente interrotta da un’intervento di Alvin che dichiara: “Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti“.

Questo episodio che non è stato ancora commentato dall’inviato all’Honduras sta destando non poche polemiche per la sua indelicatezza. Sopratutto l’opinionista era molto legata all’ex naufrago morto a causa di una grave malattia, di cui Vladimir stessa non conosceva l’esistenza. La puntata è poi proseguita senza il minimo problema ma il web non sembra essere molto d’accordo su come sia stata gestita la situazione.

