La band italiana ha già annunciato le date le loro primo tour ma non si esibiranno a Mosca ed escluderanno dunque la Russia come tappa.

I Maneskin hanno annunciato le date del loro primo tour. La band si esibirà in giro per il mondo passando dagli Stati Uniti, al Canada ed Europa. I concerti partiranno dal 22 ottobre ma la novità è che ci sarà una grande esclusa ovvero la Russia. La band ha deciso di cantare più a Mosca come messaggio contro la guerra in Ucraina.

L’annuncio social dei Maneskin

Come riporta Fan Page, i Maneskin annunciano l’esclusione della Russia dal loro tour: “Naturalmente non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza per così tante persone. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre.”

La band ha dunque preso una posizione ben evidente contro la guerra voluta dalla Russia e come molti artisti hanno escluso il Paese dalle loro esibizioni. Un gesto molto apprezzato dai loro fan e dall’opinione pubblica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG