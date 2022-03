L’ex di Belen Rodriguez si è recato con alcuni amici al confine dell’Ucraina per dare un aiuto umanitario alla popolazione che soffre per la guerra.

Un gesto davvero molto bello quello di Antonino Spinalbese che si reca al confine per aiutare la comunità ucraina. Lo documenta con un video su Instagram, l’ex compagno di Belen che porta con se cibo e beni di prima necessità per aiutare la gente che soffre soffre la fame.

Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese

Come riporta Today, Antonino Spinalbese dichiara nel video: “Orgoglioso e fiero del mio gruppo. Il nostro obbiettivo era quello di aiutare il più possibile, e grazie a voi ci siamo riusciti. Continuate a donare, un piccolo aiuto può fare la differenza.” Il viaggio del modello con dei suoi amici è stato documentato tappa per tappa. Il gruppo è partito con tre furgoncini pieni di cibo e beni materiali per la comunità ucraina, diretti Przemysl, a pochi chilometri dal confine ucraino.

C’è chi ha lodato il suo gesto, ma chi gli fa notare che la beneficenza di fa lontano dalle telecamere e in silenzio. Insomma, pareri contrastanti, il web si divide tra chi ha apprezzato e chi invece un po’ meno in ogni caso il gesto è stato di certo utile per la gente ucraina che soffre sotto le bombe russe.

