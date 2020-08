Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto una vita ‘ad alta quota’. Perché? Basta dare un’occhiata alla loro casa… che svetta su Roma!

La loro è una delle coppie più invidiate dello sport e dello spettacolo, ma vi siete mai chiesti dove abitano i coniugi Totti? Ilary Blasi e lo storico ex capitano giallorosso hanno scelto una residenza davvero niente male, capace di regalare un brivido allo sguardo e una carezza al cuore. Scopriamo dove vivono, a un passo dal cielo di Roma…

La casa di Ilary Blasi a Roma

Ilary Blasi vive a Roma insieme al marito, Francesco Totti, e ai loro 3 figli: Christian, nato nel 2005, Chanel, classe 2007 e Isabel, nata nel 2016. La coppia ha scelto una casa decisamente originale e dalla prospettiva suggestiva, al 28° piano del lussuoso grattacielo – il primo costruito nella Capitale – Eurosky Tower, nel quartiere Eur.

Si tratta di un attico dalla bellezza straordinaria, che sorge su un edificio abitato da decine di vip e dotato di ogni comfort e tecnologie di ultima generazione. Tutto è ecosostenibile, meno il costo…

Fonte foto: https://www.instagram.com/stanroma/

Il grattacielo è alto 120 metri e si sviluppa su 27 piani, ed è qui che, dal 2013, il “Pupone” si è trasferito insieme alla famiglia. Se pensate a un luogo ristretto e per pochi intimi, beh, vi sbagliate: il numero delle stanze del favoloso appartamento dei Totti – Blasi è… 36! Capace di ospitare almeno 2 squadre di calcio!

Fonte foto: https://www.instagram.com/arrotta.luigi/

Gli ambienti, come facilmente immaginabile, sono luminosissimi e arredati con uno stile che mescola eleganza e classe, tocchi glamour a piccoli capricci estetici…

Tra i comfort, la raccolta dei rifiuti ‘pneumatica’

La casa è dotata di impianti domotici, un sistema di raccolta differenziata super tecnologico e piscina, interna ed esterna, campo da calcio e calcetto ma anche sala cinema! Per i bimbi? Ovviamente una stanza per i giochi dove trascorrere ore di puro divertimento in compagnia degli amici…

Se vi state chiedendo quale sia il lato tecnologico della raccolta rifiuti di casa Totti… ecco la risposta: si tratta di un sistema “pneumatico” che consente di non dover scendere in strada per raggiungere i cassonetti… basta solo inserire la spazzatura in una botola dedicata e… il gioco è fatto!

A tutta tecnologia nel rispetto dell’ambiente

Ilary Blasi e Fancesco Totti hanno scelto di vivere in una delle case più lussuose della Capitale, incastonata in quella che è la torre progettata dal famoso architetto Franco Purini. Al suo interno 280 appartamenti in cui l’ultima parola del vocabolario è “vecchio”.

Tutto, infatti, è completamente al passo con i progressi della tecnologia, addirittura con sistema capace di riciclare l’acqua piovana per innaffiare i fiori!

Tutto è studiato nel rispetto dell’ambiente, tanto che la struttura si è aggiudicata il prestigioso premio per la sostenibilità “Real Estate Award – Smart Green Building”.

Antisismica, con impianto interno di purificazione dell’aria e pavimenti riscaldati o raffreddati a seconda delle proprie esigenze: insomma, il gusto di Ilary Blasi non bada certo a spese! Sicuramente una casa da mille e una notte, ma anche da milioni di euro…

Non vi fidate di questa descrizione? Vi diciamo di più: nel 2016, intervista a La7 dal format Futbol, l’amico di famiglia Carlo Verdone ha descritto la casa di Lady Totti e maritino in questi termini: “È super. Non te la posso nemmeno descrivere. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Piscina esterna enorme, campo di calcio, campo di calcetto, campo di squash, piscina interna, sala cinematografica con una poltrona tutta per te“.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.