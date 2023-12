A fare da sfondo al docufilm Unica dedicato a Ilary Blasi, distribuito da Netflix, c’è la sua splendida villa romana al Torrino.

Ti sei mai chiesto come sia la casa di Ilary Blasi? A dare una risposta definitiva a tutti dubbi e i quesiti dei suoi fan più curiosi è stato il docufilm Unica, disponibile su Netflix dal mese di novembre 2023. Si tratta del primo progetto in cui la showgirl, ex moglie di Francesco Totti, racconta la sua versione dei fatti sulla fine di uno dei matrimoni che maggiormente hanno appassionato gli italiani.

All’interno di Unica non c’è solo spazio per diversi segreti riguardanti la sua vita privata, il rapporto con Francesco e con i figli, ma anche per tante immagini della sua splendida villa al Torrino, nella periferia sud di Roma. Una dimora superlussuosa, degna di una delle regine della televisione italiana.

La villa di Unica: ecco dove vive Ilary Blasi

Dopo aver divorziato da Francesco Totti, Ilary non ha lasciato la sua precedente casa. La presentatrice ed ex modella vive ancora con i figli nell’enorme villa all’Eur, più precisamente al Torrino, nella periferia meridionale della Capitale. Una casa enorme e dotata di ogni tipo di comfort, inquadrata fin dalle prime scene all’interno del docufilm.

Ilary Blasi

In particolar modo sono gli esterni a essere ben visibili fin dalle prime scene. La casa di Ilary Blasi si fa apprezzare infatti per un giardino enorme, con un prato verde e curatissimo che può essere raggiunto da un cancello pedonale o da uno più grande e destinato alle auto. A completare la zona esterna non solo sono una piscina enorme, ma anche un solarium, ombrelloni per potersi rilassare nelle belle giornate e anche una zona relax con maxi divani, tappeti elastici e lettini.

Per gli amanti dello sport non possono mancare per campi di ogni tipo. C’è n’è uno per il calcetto, utilizzato da Totti per mantenersi in forma. Ma non mancano anche un campo da tennis e uno da padel, altra grande passione per l’ex calciatore giallorosso. Degli impianti sportivi che adesso sono utilizzati con continuità soprattutto dai figli della coppia.

Dal salone alla cucina: gli interni della casa di Ilary Blasi

Nascosta alla vista dei curiosi da muri piuttosto alti, da siepi, alberi e anche da un folto parco (la zona del Torrino è tra le più verdi della Capitale), l’abitazione è entusiasmante all’esterno quanto all’interno. Alcune delle scene di Unica sono state girate infatti proprio in alcune delle stanze della grande villa di Ilary.

Non è sfuggita agli occhi dei più attenti, ad esempio, la cucina. Un stanza luminosa, grande, spaziosa, con una penisola comodissima ed elettrodomestici (di ogni tipologia) a vista. Altre scene sono invece girate nel salotto. Oltre al pavimento a righe, che non passa certo inosservato, spiccano nella grande camera destinata al relax una grande libreria, utile per separare la zona sofà da quella destinata alla sala da pranzo.

Se in quest’ultima parte dello stanzone possiamo notare un tavolo di vetro, molto elegante, contornato da sedie di pelle, nella zona salotto vera e propria troviamo invece due divani diversi, uno in tessuto di colore grigio, l’altro in pelle nera, posizionati davanti a un maxi televisore. Non mancano però lampadari di design, poltrone di camoscio, grandi quadri alle pareti e altri dettagli da veri intenditori.

Insomma, c’è tutto quello che si possa desiderare, e a quanto sembra la nota showgirl romana non ha voluto apportare molte modifiche all’abitazione rispetto ai tempi in cui Totti viveva ancora lì. Anche se siamo certi che, dando un’occhiata più approfondita, almeno qualche foto avrà puntualmente cambiato posto per finire in uno scatolone destinato ai ricordi del passato.