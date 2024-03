Viaggio in Svizzera in occasione del compleanno del compagno Bastian per Ilary Blasi. Il soggiorno da sogno in una suite di lusso dal costo super.

Sono giorni di relax e di festa per Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. I due, infatti, sono stati protagonisti di una fuga d’amore dovuta al compleanno dell’imprenditore. La coppia è partita per la Svizzera dove si sta godendo alcuni lussi davvero pazzeschi come la favolosa suite in cui sta alloggiando che vanta un prezzo davvero da capogiro.

Ilary Blasi, il costo della suite con Bastian

Ilary Blasi

Come detto, negli ultimi giorni, la splendida Ilary e il suo Bastian hanno optato per un viaggio di relax allo scopo anche di festeggiare il compleanno dell’uomo.

In particolare la coppia sta alloggiando in un hotel favoloso a 5 stelle. Per l’occasione, i due innamorati hanno scelto una suite con spa privata all’interno della camera, con tanto di vasca Jacuzzi e sauna. Come sottolineato da Leggo, questo lusso ha un costo davvero pazzesco.

Il prezzo per notte all’interno di questa incredibile struttura di lusso situata in Svizzera è, infatti, di quasi 3 mila euro.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan della conduttrice con qualche immagine della suite della coppia:

La dedica per il compleanno di Bastian

Proprio durante il soggiorno da favola della coppia, la conduttrice ha mostrato alcuni momenti vissuti insieme al compagno. Oltre ai posti da urlo visitati e alla cenette romantiche che non sono mancate, anche un messaggio molto emozionante che la bella Ilary ha voluto dedicare al suo Bastian.

La Blasi, infatti, ha scritto: “Mi piacerebbe incontrarti altre 100 volte… Tanti auguri amore”, le sue parole con tanto di aggiunta di una emoticon di un cuore rosso.