Eliminata ad un passo dal Serale di Amici, arrivano le prime parole della giovane Kia dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5.

Nonostante l’eliminazione da Amici ad un passo dal Serale, Kia, cantante dell’edizione ancora in corso del programma Mediaset, si è detta grata di quanto vissuto. La giovane artista ha condiviso via social le primissime parole dopo l’addio al programma dove, per altro, avrà modo di tornare, almeno per i casting, l’anno prossimo.

Amici, il ringraziamento di Kia

Maria De Filippi

Attraverso i propri canali social, Kia ha voluto rompere il silenzio dopo l’eliminazione da Amici ad un passo dal Serale. La maestra Cuccarini, infatti, ha deciso di non portarla nella fase conclusiva del programma ma ha comunque mostrato grande apprezzamento per lei.

La giovane artista, quindi, ha voluto dire grazie per quanto vissuto.

“Grazie. Non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente. Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi; alle Vocal Coach, delle persone fantastiche che mi hanno sostenuta e aiutata e da cui ho imparato tanto giorno dopo giorno”, ha detto la cantante.

Poi anche un passaggio molto speciale: “Grazie ai professionisti, in particolare a Elena D’Amario, una donna di grande empatia e dolcezza, che mi ha capita e risollevata da dei momenti no; a Giulia Stabile che mi ha aiutata a comprendere a pieno il mio valore”.

Non poteva mancare anche un momento dedicato alla De Filippi: “E un Grazie speciale va a Maria che ha reso possibile tutto questo, e a Lorella che ringrazio infinitamente per aver creduto in me nonostante il poco tempo, e per non aver mai smesso di trasmettermi serenità, positività e forza di volontà”.

Dopo aver salutato anche i suoi compagni, Kia ha scelto di rivolgersi anche ai fan: “[…] Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto”.

Verso la prossima edizione

Proprio il finale di messaggio di Kia fa riferimento, con ogni probabilità, alla possibilità di rivederla nella prossima edizione del programma, per lo meno ai casting. Infatti, la ragazza ha ricevuto questa chance da parte della sua insegnante. La Cuccarini ha sottolineato, nell’ultima puntata domenicale andata in onda, come la giovane artista potrà ripresentarsi per provare a conquistare il banco della scuola dal primo giorno. Un’occasione che sicuramente la ragazza non vorrò perdere.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la decisione della maestra Cuccarini per l’allieva: