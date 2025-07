Il Volo Piero Barone, nozze all’improvviso. Lacrime e commozione in Chiesa

Festa grande per Piero Barone, una delle tre voci che compongono il gruppo de Il volo, beccato in chiesa durante un matrimonio.

Certe emozioni arrivano quando meno te le aspetti, altre invece, le pianifichi con largo anticipo ma riescono a stupirti comunque con la loro potenza. Ci vuole poco per far accadere qualcosa che cambia il ritmo del cuore e riempie lo sguardo di luce, dando una nuova direzione alla vita.

E a volte, basta un sì pronunciato in chiesa per far tremare anche la voce più potente, per destabilizzare anche chi è abituato al palcoscenico. È quello che è successo a Piero Barone, uno dei volti più amati del trio Il Volo, durante il matrimonio del fratello Francesco.

La commozione e la gioia di Piero Barone

Piero, visibilmente emozionato, ha preso parte alla cerimonia che si è svolta nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco, a Naro, suo paese natale. Un momento intimo, semplice ma carico di significato, condiviso con amici, parenti e volti noti del mondo dello spettacolo, suoi colleghi e compagni.

Piero Barone – www.donnaglamour.it

Tra gli ospiti, oltre a Piero, erano presenti anche Gianluca Ginoble, altro membro de Il Volo e il manager del gruppo, Michele Torpedine. L’unico grande assente è stato Ignazio Boschetto, in attesa del suo primo figlio con la moglie Michelle Bertolini, che ha sposato lo scorso anno.

Francesco Barone, lo sposo, è laureato in Lettere Moderne e vive a Bologna, ma ha scelto di tornare alle origini per coronare il sogno d’amore. È convolato finalmente a nozze con la storica fidanzata Rita, con cui condivide la vita grazie a una relazione solida da oltre dieci anni.

Il legame con la terra d’origine, per entrambi i fratelli, è fortissimo, lo stesso Piero ha spesso raccontato quanto debba al nonno Pietro. Il ritorno a casa è stato quindi anche un ritorno alle emozioni di sempre, ai vicoli che sono stati teatro delle loro avventure giovanili.

Sul web sono apparsi diversi scatti che ritraggono Piero e Gianluca in mezzo agli abitanti del paese, a testimonianza di un affetto autentico e radicato. Tra sorrisi, abbracci e tradizione, la cerimonia si è trasformata in un evento sentito da tutta la comunità, che ha risposto con affetto e supporto.

La fama internazionale guadagnato col gruppo non ha mai cancellato il legame con le proprie origini, anzi, sembra averlo rafforzarlo ancora di più. E in un giorno speciale come questo, tra commozione e affetti sinceri, Piero Barone ha dimostrato ancora una volta che il cuore sa sempre dov’è casa.