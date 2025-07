Con questa compagnia aerea ogni viaggio ti costa come una pizza: è boom di prenotazioni

Boom di prenotazioni in queste ore, in tantissimi stanno approfittando delle offerte last minute di questa compagnia.

Con la compagnia aerea low cost easyJet ogni viaggio può costare quanto una pizza: si registra un vero e proprio boom di prenotazioni grazie alle tariffe promozionali last minute e per i mesi estivi.

Le offerte, disponibili verso numerose destinazioni, stanno attirando un numero crescente di viaggiatori italiani desiderosi di approfittare di prezzi imbattibili per le loro vacanze.

Tariffe scontate easyJet: un’opportunità da non perdere

Le promozioni easyJet sono caratterizzate da prezzi estremamente competitivi, che rappresentano un’occasione unica per chi desidera volare senza spendere una fortuna. La disponibilità di voli a tariffe ridotte è ampia e copre molte destinazioni, sia nazionali che internazionali. Tuttavia, queste offerte non sono frequenti e tendono a esaurirsi rapidamente, pertanto è consigliabile prenotare immediatamente per garantirsi i posti a questi prezzi.

Le destinazioni spiccano per varietà e attrattiva, includendo mete balneari e città europee di grande interesse turistico, facilmente raggiungibili da diverse città italiane. Dalle principali città italiane partono voli diretti a prezzi che vanno dai 16 ai 44 euro per la sola tratta di andata, con date specifiche per ogni destinazione. Ecco alcune delle principali offerte:

Da Milano si possono raggiungere località estive molto rinomate, come:

– Barcellona a 16 euro (10 settembre)

– Ibiza, Corfù, Maiorca, Minorca, Malta, Zara, Santorini, Creta e Mykonos, tutte a prezzi tra 21 e 23 euro con partenze tra agosto e settembre.

Da Roma si segnalano voli a tariffe vantaggiose verso importanti capitali e città europee:

– Lione a 27 euro (2 settembre)

– Nizza a 28 euro (31 agosto)

– Zurigo, Monaco di Baviera, Basilea a 33 euro

– Francoforte a 35 euro

– Londra a 36 euro (23 luglio)

– Amburgo a 37 euro (17 settembre)

– Parigi e Bruxelles a 40 euro

– Ginevra a 44 euro.

Da Napoli le offerte includono rotte verso destinazioni balneari e città storiche:

– Lione a 18 euro (6 settembre)

– Mykonos, Santorini, Atene, Spalato, Dubrovnik a soli 21 euro, con partenze tra fine agosto e inizio settembre

– Ginevra a 21 euro (2 settembre)

– Palermo, Catania e Cagliari a 25 euro.

Prenota la tua vacanza low-cost con Easy Jet – Donnaglamour.it

Le promozioni di easyJet rappresentano una finestra limitata nel tempo e nel numero di posti disponibili. Considerando che i prezzi sono destinati a salire con l’avvicinarsi dei mesi di alta stagione, è fondamentale agire rapidamente per non perdere l’opportunità di viaggiare a costi contenuti. Inoltre, l’attuale contesto del mercato aereo low cost vede una crescente domanda per voli economici verso mete turistiche di grande richiamo, rendendo queste offerte ancora più preziose per i consumatori.

Gli esperti di viaggi suggeriscono di monitorare frequentemente le piattaforme ufficiali di prenotazione e di approfittare delle email e notifiche delle compagnie aeree per non lasciarsi sfuggire offerte simili in futuro. Prenotare un volo con easyJet a queste tariffe significa poter pianificare vacanze estive all’insegna del risparmio e della comodità, con un’ampia scelta di destinazioni, tutte con collegamenti diretti e tempi di volo contenuti dalle principali città italiane.