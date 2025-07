Achille Lauro, chi è il potentissimo padre (e perché hanno litigato)

Vi siete mai chiesti perché Achille Lauro ha litigato con suo padre, e chi è il genitore del famoso cantante? Scopriamolo insieme.

Achille Lauro è uno dei cantanti più apprezzati in assoluto negli ultimi anni in Italia e non solo. Anche all’ultimo Festival di Sanremo ha emozionato milioni di ascoltatori, grazie a una canzone capace di rimanere in testa a un sacco di persone ed emozionare a dir poco tutte le persone che lo hanno ascoltato.

Famoso anche per il suo look versatile e spesso variopinto, Achille Lauro ormai è un artista a tutto tondo, che piace a una vasta fetta di pubblico, anche se chiaramente anche lui ha un passato molto particolare, come molti altri uomini di successo: a partire dal rapporto con il padre, che scopriremo anche chi è.

Chi è il padre di Achille Lauro e perché hanno litigato

Il padre di Achille Lauro è un famoso magistrato della Corte di Cassazione. Parliamo di Nicola De Marinis, che è consigliere addetto alla sezione lavoro oltre che decente universitario con 150 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro sindacale. Inoltre, è stato anche Dirigente della Confindustria.

Achille Lauro – www.donnaglamour.it

Tutt’altra carriera rispetto a suo figlio, che secondo quanto raccontato da suo padre fin da piccolo ha rifiutato la sua vita borghese, trovando ispirazione in realtà decisamente differenti. Sicuramente la madre di Achille Lauro lo ha sempre decisamente sostenuto nelle sue scelte, concedendogli un appoggio unico a dir poco. Cristina Zambon, che è divorziata da tempo dal padre di Achille, si dedica alla carriera musicale del figilio. In un’intervista rilascia a Di più TV, De Marinis ha dichiarato che ci sono stati vari scontri con suo figlio, specialmente a causa della sua volontà di vederlo intraprendere la sua stessa carriera.

Qualcosa che il cantante si è invece sempre rifiutato di fare, fin da bambino. Dopo un lungo periodo di distanza e allontanamento oltre che incomprensioni varie, comunque, sembra che recentemente i due abbiano trovato una soluzione: “Lui ha seminato il suo genio al di fuori di una realtà borghese che ha negato fin da giovanissimo. Ma non è mai stato lasciato solo. Siamo uomini, ci sentiamo, ci confrontiamo tra uomini. Io lo chiamo spesso. La mamma è amministratrice delegata della sua casa discografica ed è quella che sicuramente lo sente di più. Oggi sono fiero di lui”. Parole, queste, che sanno di vicinanza più che di scontro aperto. Dopo tanti anni, è bello anche così.