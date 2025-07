Amadeus pronto a lasciare Nove, due clamorose offerte per lui: dove lo vedremo a settembre

Amadeus potrebbe presto lasciare Nove e accettare altre offerte di un certo calibro: scopriamo di più a riguardo.

Amadeus è un conduttore di grande talento, che nel corso della sua lunga carriera si è tolto veramente un sacco di soddisfazioni. Attualmente fa parte della squadra del canale Nove, anche se purtroppo a quanto pare non sta ottenendo i risultati sperati.

Dopo l’esperienza felice alla Rai, in particolar modo attraverso Affari Tuoi e soprattutto la conduzione del Festival di sanremo, la nuova esperienza della sua carriera non gli sta portando altrettante soddisfazioni.

Proprio per questa ragione, non è affatto da escludere il possibile addio anticipato, considerando soprattutto due offerte davvero molto allettanti da prendere in considerazione.

Amadeus, sempre più in bilico: valuta due offerte

Come abbiamo detto in introduzione, l’approdo di Amadeus sul canale Nove non è stato particolarmente soddisfacente fino a questo momento. Il che è abbastanza sorprendente, dato che sulla carta tutti o quasi erano sicuri del fatto che il presentatore televisivo sarebbe riuscito a ottenere risultati notevoli a livello di ascolti, ma per il momento così non è stato.

Proprio per questo, a molti viene da chiedersi se rimarrà comunque o cercherà di accasarsi altrove. I giornalisti, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/26, hanno per l’appunto domandato a Pier Silvio Berlusconi se ci potrebbe essere la possibilità di vedere il conduttore sulle reti di cui Berlusconi è amministratore delegato. La risposta è stata abbastanza vaga: “Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo”. Difficile dire adesso se è possibile allo stato attuale delle cose vedere Amadeus i Mediaset, tuttavia potrebbe esserci un ritorno in Rai. Secondo L’Espresso, non sarebbe soltanto una suggestione, ma una vera e propria possibilità.

In futuro potrebbe quindi delinearsi una vera e propria sfida all’ultimo colpo fra la mediaset e l’Azienda Pubblica Televisiva per Amadeus. Il presentatore televisivo, nel frattempo, dovrà decidere se approcciare un riavvicinamento con chi si occupa del canale Nove, anche perché la sua decisione di lasciare la Rai è stata presa soltanto un anno fa, e aspettarsi che tutto rimanga tale e quale a com’è adesso è abbastanza complicato. Di sicuro una svolta è più che mai necessaria, specialmente considerando il fatto che un conduttore di questo calibro difficilmente chiederà uno stipendio al ribasso, anche se la difficile esperienza sul Nove potrebbe anche variare quantomeno leggermente le carte in tavola.