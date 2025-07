Outfit estivi semplici e versatili per ogni occasione

Semplicità e leggerezza dominano la moda estiva 2025: ecco i capi must have da avere nel guardaroba e qualche consiglio per creare outfit d’effetto, anche abbinando gli accessori giusti.

Tessuti freschi e leggeri, gamma cromatica chiara e accessori trendy sono i protagonisti della moda per l’estate 2025. A guidare le tendenze fashion della stagione più calda dell’anno, in particolare, è la ricerca di semplicità e comfort che si traduce nella creazione di outfit pratici e versatili, perfetti da indossare in molteplici occasioni.

Avendo a disposizione alcuni capi must have nel guardaroba e le calzature più glam, infatti, è possibile dare vita ad abbinamenti sempre diversi e mai scontati, dalle mise da giorno fresche e minimali fino ai più originali look da sera.

Per tutti gli outfit estivi, in ogni caso, la priorità è una sola: devono consentire a chi li indossa di sentirsi a proprio agio in ogni momento della giornata.

Cosa indossare per l’estate in città?

Short in denim leggero o in lino non possono mancare nell’armadio femminile, ideali per affrontare con stile anche le giornate più torride. Abbinati con una t-shirt bianca o una camicia oversize consentono di creare un outfit evergreen, decisamente intramontabile.

Un altro capo essenziale è la canotta, che sia liscia, a costine, tinta unita o stampata, indispensabile per valorizzare un paio di pantaloni wide-leg o una gonna ampia e vaporosa. Per l’estate 2025, inoltre, la gamma cromatica è dominata dai colori pastello.

Ai piedi, infine, nulla è più comodo di un paio di sneakers bianche, le più versatili in assoluto, oppure colorate. Fortunatamente le proposte che arrivano dai brand sportivi sono molto ampie: le scarpe Nike da donna, ad esempio, possono soddisfare ogni preferenza.

Giovane donna sfoggia un look estivo sulla spiaggia – www.donnaglamour.it

Come creare un look da sera semplice ma d’effetto?

Pensando al look per una serata estiva all’insegna dell’eleganza e della comodità, le jumpsuit sono certamente tra i capi più trendy della stagione.

Via libera anche agli abiti da allacciare al collo, anche fantasia, ai tagli asimmetrici così come agli intramontabili top con bretelline, facilissimi da abbinare.

Per quanto riguarda le calzature, invece, niente valorizza di più una mise elegante di un paio di sandali con tacco: sono perfetti quelli del brand canadese Aldo, scarpe raffinate e minimali declinate in numerose varianti, dallo stiletto allacciato alla caviglia alla versione con tacco ampio e comodo.

Accessori: quali sono i must have dell’estate?

Gli accessori sono sempre preziosi alleati delle donne, grazie alla loro capacità di arricchire e valorizzare anche gli outfit basic. Per l’estate 2025 spopolano le tote bag oversize e tutto ciò che è crochet, lavorazione artigianale che dona un tocco vintage rivelandosi ancora molto attuale.

Per non perdersi le novità sulle tendenze della moda non resta che affidarsi agli esperti del settore: un’ottima strategia è quella di tenere sempre d’occhio le notizie e gli aggiornamenti offerti dal MODIVO Runway fashion blog.