Il villaggio norvegese Mundal ha più libri che abitanti: un eden costellato di abitazioni colorate e scenari mozzafiato tra distese di libri.

Il villaggio norvegese paradiso dei lettori si chiama Mundal anche soprannominato The Norwegian booktown . Il fatto curioso è che ci sono più libri che abitanti. Se questi ultimi infatti non arrivano a trecento (280), i libri presenti sono circa 150mila.

Libri nuovi e usati, rari e introvabili, Mundal vanta un’incredibile varietà editoriale. Risale a vent’anni fa l’iniziativa di riempire gli scaffali con i primi volumi. Un’idea che, a quanto pare, ha riscontrato grande successo conoscendo un’evoluzione nel tempo.

Norvegia, Mundal: il villaggio

A Mundal è un susseguirsi senza fine di libri e librerie sparse per il paese. Graziose bancarelle appaiono posizionate tra le vie con gusto ed un effetto scenografico. Un decisivo cambio di rotta in una realtà che, fino a qualche anno fa basava la sua economia esclusivamente sull’agricoltura.

I libri non mancano neppure all’interno delle gallerie d’arte e nei negozi di souvenir ma anche nelle numerose caffetterie del villaggio. Un esempio fra tutti è rappresentato dalla caffetteria Kaffistova .

Tra un libro e l’altro c’è tempo anche per gustarsi il meraviglioso paesaggio che troviamo in questi luoghi. Lungo le rive dell’immenso Sognefjord (il più profondo fiordo della Norvegia) si presentano allineate bancarelle di libri per tutti i gusti. Basta allungare lo sguardo per scorgere il ghiacciaio più grande d’Europa, lo Jostedalsbreen.

Il turista può, inoltre, far visita al parco nazionale e alla riserva naturale di Bøyaøyri. Proprio quì sono custodite ben cento specie diverse di uccelli. Da non perdere, inoltre, per la bellezza architettonica e non solo, il Norwegian Glacier Museum: si tratta di un edificio progettato dall’architetto Sverre Fehn. Da aprile ad ottobre è anche possibile visitare, al suo interno, il Centro Climatico Ultivet – Moe.

Quale periodo scegliere per visitare il villaggio dei libri?

La Norvegia, come risaputo, è caratterizzata da un clima particolarmente rigido. Nonostante la bellezza dei paesaggi non venga meno neppure in questo momento dell’anno, il periodo migliore per programmare una vacanza in questi luoghi va da maggio a giugno.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/paesaggi-del-mondo-186769508085736/

In questo periodo la Norvegia e Mundal in particolare rifioriscono. Il clima diventa più caldo ed è possibile godere qualche ora in più di luce. Con il sopraggiungere del bel tempo anche l’ambiente circostante si risveglia: i negozi espongono anche all’esterno, come si conviene ad una località turistica.

Una manifestazione tipica di questo periodo dell’anno, inoltre, è il Solstice Book Fair, una delle più famose fiere di libri capace di calamitare l’attenzione di turisti da tutto il mondo. Si consiglia, infatti, di prenotare per tempo la propria camera in hotel.

Il villaggio norvegese paradiso dei lettori è una meta adatta non solo per chi è abituato a divorare libri. Immergersi in questo luogo lontano dal caos quotidiano può aiutare a far riavvicinare coloro che la lettura l’hanno abbandonata perchè risucchiati da una quotidianità, a volte, troppo frenetica. Una passione che dovrebbe sempre essere coltivata oltre che una buona abitudine, leggere infatti, fa bene alla mente e allo spirito.

