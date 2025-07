Il trucco del cuscino per dormire bene anche con 40 gradi: il segreto contro le notti tropicali

Dormire bene anche se le temperature sono molto alte: il trucco del cuscino che permette di affrontare le notti più calde.

Quando il termometro resta sopra i 30 gradi anche di notte, addormentarsi diventa una vera e è propria impresa. Le temperature alte, l’umidità e l’assenza di ventilazione trasformano la camera da letto in una piccola serra ed il cuscino in una fonte di calore che peggiora ulteriormente la situazione. Esiste, però, un rimedio semplice, tramandato di generazione in generazione, che può fare la differenza e far dormire meglio. Scopriamo, dunque, in cosa consiste il trucco del cuscino.

Il trucco del cuscino, rimedio casalingo che funziona davvero

A parlare del trucco del cuscino è una donna, la quale ha raccontato che, nelle notti estive più torride, ha messo in pratica un consiglio che le dava sempre sua nonna: “metti la federa in frigorifero prima di andare a dormire“.

Potrà sembrare un’idea bizzarra, ma raffreddare la federa del cuscino – magari chiudendola in un sacchetto e lasciandola in frigo per mezz’ora – conferisce una sensazione immediata di benessere nel momento in cui ci si corica.

cuscino

Il fresco, anche se temporaneo, favorisce l’addormentamento e aiuta il corpo ad affrontare l’afa iniziale della notte. Questo piccolo gesto, abbinato a una federa in materiali naturali come il cotone e/o il lino, può trasformare il letto in un’oasi di sollievo, anche quando fuori la temperatura sfiora i 40 gradi.

D’altronde, si sa che i materiali sintetici trattengono il calore e l’umidità, pertanto è sempre meglio optare per tessuti traspiranti ed evitare imbottiture in memory foam nei mesi caldi.

L’importanza della manutenzione e dell’ambiente

Inoltre, è bene scegliere un copricuscino termoregolante, un panno con gocce di olio essenziale alla menta o, in alternativa, una spolverata di talco tra federa e guanciale: tutti piccoli stratagemmi, che aiutano a sopportare la calura.

Oltre alla federa e agli accorgimenti di cui sopra, serve anche cura: lavaggi frequenti con detergenti delicati, attenzione alle istruzioni di lavaggio del cuscino stesso e, soprattutto, ventilazione.

Aprire le finestre nelle ore più fresche della sera permette all’aria di circolare e di ridurre l’umidità accumulata tra le pareti. Anche una stanza ben arieggiata contribuisce a mantenere freschi i tessili e, di conseguenza, il letto.