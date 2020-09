Il Re è un prison drama italiano girato tra Torino, Roma, Trieste e ha come protagonista principale Luca Zingaretti: ecco cosa c’è da sapere sulla serie TV.

Luca Zingaretti protagonista di una serie TV, ma questa volta non parliamo del commissario Montalbano. Parliamo invece di Il Re, l’ambizioso prison drama made in Italia targato Sky che dovrebbe riuscire a conquistare gli spettatori. Non si tratta di una serie Tv storica, ambientata nel medioevo o in periodi precedenti, come il titolo potrebbe suggerire, ma come detto è ambientato in un carcere di frontiere ai giorni nostri, il San Michele, il cui direttore Bruno Testori ha trasformato in una sorta di suo regno.

Il Re: le anticipazioni sulla serie TV Sky

All’interno del carcere di San Michele la legge è sospesa. O meglio, la legge è il suo direttore Bruno Testori, che applica la sua distorta, discutibile e oscura morale sui detenuti.

LUCA ZINGARETTI

Inaspettato misericordioso con alcuni, spietato con altri: Bruno Testori fa valere così la sua legge, mentre fuori dall’istituto deve fare i conti con una vita che non segue una dritta strada.

Il suo regno all’interno del carcere San Michele rischia però di crollare a causa di un pericolo imminente, “il re” dovrà così affrontare una difficile e inaspettata battaglia per mantenere il suo ordine e far valere la sua legge.

Il Re: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, il protagonista de Il Re, il direttore del carcere Bruno Testori, è interpretato di Luca Zigaretti che, parlando del suo personaggio a Sky, ha dichiarato: “Bruno Testori è un personaggio cupo, maestoso, contorto, controverso, un Re per l’appunto. Interpretarlo è una sfida che ho accettato subito e che mi affascina, seguendone lo sviluppo, di pagina in pagina sempre più”.

Le riprese delle otto puntate de Il Re sono in programma tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, i lavori coinvolgeranno tre città: Torino, Roma e Trieste.