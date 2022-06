Il rapper noto come Simba La Rue da un ragazzo che gli ha fatto un agguato, tra i due si ipotizza ci siano state delle passate rivalità.

Il rapper Simba La Rue, vero nome Mohamed Lamine Saida, è stato accoltellato la scorsa notte durante una lite a Treviolo. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita sebbene sia stato ferito gravemente. La polizia sta ricostruendo i fatti per portare alla luce quanto accaduto al rapper nella notte.

La ricostruzione della polizia

Come riporta ANSA: “Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il giovane di origini tunisine, cresciuto tra Francia e Italia e residente a Lecco, stava accompagnando a casa la fidanzata, che abita proprio a Treviolo. Parcheggiata l’auto in via Aldo Moro, è stato aggredito da un giovane armato di coltello in quello che potrebbe essere stato un vero e proprio agguato. Il rapper, che ha tentato di difendersi, non sarebbe in pericolo di vita.“

In molti hanno ipotizzato che si sia accesa una rivalità tra Simba La Rue e l’uomo che lo aggredito e che questo possa essere il movente. Sono stati i vicini ad allertare il 112 e il rapper è stato ricoverato con codice rosso ospedale Papa Giovanni XXIII. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dalle prove e dal web, sembra che Simba La Rue abbia avuto, una settimana fa, uno screzio con il rapper Baby Touché. Quest’ultimo sarebbe stato accerchiato e aggredito in macchina e poi ripreso sanguinante con un video e costretto a salutare i fan. Si ipotizza, dunque, una faida tra gli amici dei due rapper anche se ancora il quadro della situazione non è completo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG