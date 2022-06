Novità per la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest: cambia la sede. Cambio rispetto al regolamento.

L’Eurovision Song Contest 2023 non seguirà la tradizione e il regolamento secondo cui la sede debba essere il Paese ultimo vincitore. Infatti, nell’ultima edizione è stata l’Ucraina a trionfare e, per ovvie ragione legate alla guerra con la Russia, l’European Broadcasting Union ha deciso di scegliere un’altra Nazione.

Eurovision 2023, cambio di sede rispetto alla tradizione

eurovision

L’Eurovision Song Contest non si svolgerà in Ucraina nel 2023. Lo hanno reso noto gli organizzatori dell’Ebu (European Broadcasting Union), spiegando che la decisione è legata alla guerra in Ucraina scoppiata dopo l’invasione della Russia e alle ovvie mancanze relative alla sicurezza.

Come noto, è tradizione che il vincitore dell’anno precedente ospiti il successivo evento, ma l’Ebu ha affermato che una valutazione di sicurezza ha stabilito che non sarà fattibile in questa occasione per l’Ucraina, a causa della guerra in corso nel Paese.

La sede dell’evento musicale del 2023, per ora, non è ancora stata definita anche se ci sono già i primi rumors che parlando del Regno Unito.

“L’Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano all’evento e dodici mesi di tempo di preparazione necessari”, ha spiegato l’Ebu. “Le garanzie di sicurezza e operative richieste a un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’Eurovision Song Contest ai sensi delle regole Esc non possono essere soddisfatte da UA:PBC (emittente pubblica ucraina)”, si legge nel comunicato ufficiale..

Staremo a vedere quindi quale sarà la prossima sede dell’evento che dunque succederà a Torino dove a trionfare erano stati gli ucraini della Kalush Orchestra.

Di seguito un recente post Instagram del profilo ufficiale dell’Eurovision con i dati dell’ultimo anno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG