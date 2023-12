Ecco quali sono le location di Il principe abusivo, il film che ha segnato l’esordio da regista di Alessandro Siani.

Alessandro Siani è uno dei comici più amati del cinema italiani e lo abbiamo visto protagonista di numerosi film di successo. In alcuni di questi, il comico napoletano oltre che essere protagonista è anche il regista: il debutto alla regia lo ha fatto nel 2013 con Il principe abusivo, film nel quale viene raccontata una storia d’amore tra una principessa proveniente da un Paese del nord Europa e uno squattrinato ragazza napoletano. Vediamo ora quali sono le location di Il principe abusivo.

Il principe abusivo: le location del film di Alessandro Siani

Sono tre le città che hanno esitato le riprese de Il principe abusivo: Napoli, Roma e Merano, comune della provincia di Bolzano.

Alessandro Siani

Proprio a Merano troviamo i vari luoghi dove abita la principessa Letizia: la clinica dove Antonio si reca per fare da cavia ai nuovi medicinali è il Kurhaus. L’angolo tra via Roma e Passeggiata Inverno è quello dove invece i due protagonisti, Antonio e Letizia si incontrano (o meglio, si scontrano) la prima volta. Il ponte delle Terme lo possiamo invece vedere nella scena in cui Letizia butta via il suo foulard che viene raccolto da Antonio.

Spostandosi a Napoli, tra le location troviamo il Castel dell’Ovo, dove è ambientato il matrimonio al quale i protagonisti partecipano al termine del film. Negli studi cinematografici di Roma sono invece state girate molte scene degli interni.

Il principe abusivo: il cast del film

Alessandro Siani, oltre che regista, è anche il protagonista principale di Il principe abusivo: è lui a interpretare il ruolo di Antonio Di Biasi. La principessa Letizia. Invece impersonata da Sarah Felberbaum.

Nel cast del film troviamo poi anche Christian De Sica, Serena Autieri, Lello Musella, Marco Messeri, Alan Cappelli Goetz, Salvatore Misticone e Nello Iorio.