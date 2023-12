Ecco dove vedere Diabolik- Chi sei? in streaming: è il capitolo conclusivo della trilogia con protagonista il famoso ladro dei fumetti.

La trilogia su Diabolik dei Manetti Bros è arrivata alla conclusione, l’ultimo capitolo della saga è “Diabolik – Chi sei?“, film nel quale, come il titolo lascia facilmente intendere si scopre di più sul passato del protagonista. Questo film è uno dei più attesi del periodo natalizio del 2023, considerato anche il successo che avevano avuto i precedenti due capitoli della saga. Ma dove si può vedere “Diabolik – Chi sei?” in streaming? Vediamolo insieme.

Dove vedere Diabolik, chi sei? in streaming

Il film Diabolik – Chi sei? è arrivato nelle sale cinematografiche italiane giovedì 30 novembre 2023. La pellicola, essendo ancora presente nei vari cinema, non è ancora disponibile sulle varie piattaforme on demand ma lo sarà comunque molto presto.

Diabolik

I precedenti due capitoli della saga, Diabolik e Diabolik – Ginko all’attacco! sono disponibili in streaming, su quasi tutte le principali principali piattaforma streaming: Tim Vision, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Pay Film. E’ facile quindi immaginare che anche Diabolik – Chi sei?, quando non sarà più nelle sale cinematografiche, sarà disponibile su queste piattaforme on demand.

I film su Diabolik nelle piattaforme on demand che abbiamo elencato sono a pagamento, non sono inclusi nei piani tradizionali di abbonamento delle piattaforme ma vanno acquistati a parte.

Diabolik, chi sei?: il cast del film

In Diabolik, chi sei? possiamo rivedere i protagonisti principali dei precedenti film: Giacomo Gianniotti veste i panni del protagonista, Diabolik, Miriam Leone quelli di Eva Kant, mente Valerino Mastranderea è l’ispettore Ginko. Si rivede anche Monica Bellucci nelle vesti di Altea di Vallenberg.

Completano il cast del film Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Maregiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campagna, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi.