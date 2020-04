Il mondo perduto – Jurassic Park: ecco le location del secondo film della saga

Dopo il grande successo avuto dal primo film della saga, nel 1997 Steven Spielberg ha portato al cinema Il mondo perduto – Jurassic Park: ecco le location.

Era il 1993 quando nelle sale cinematografiche usciva Jurassic Park, il più celebre e amato film con protagonisti i dinosauri. Quattro anni dopo, nel 1997, il regista Steven Spielberg ha portato nelle sale anche il sequel: Il mondo perduto – Jurassic Park. Questa seconda pellicola della saga non ha avuto lo stesso enorme successo della precedente, ma ha comunque conquistato un’importate fetta di pubblico. Vediamo ora insieme quali sono le location utilizzate per le riprese.

Il mondo perduto – Jurassic Park: le location del film

Il primo capitolo della saga, Jurassic Park, era stato girato per lo più alle Hawaii, le location scelte da Steven Spielberg per Il mondo perduto – Jurassic Park sono invece diverse. Il 5 settembre del 1996 il regista ha battuto il primo ciak al Redwood National Park, in California.

Ed è proprio nello stato della costa ovest degli Stati Uniti che per alcune settimane è stato girato il film (tra le location c’è anche la cittadina di Eureka).

Alla Hawaii è stata girata solamente la scena di apertura del film: quella che si vede nelle prime sequenze è infatti l’isola Kauai. Una parte del finale è stata poi girato a San Diego, il resto del film è stato interamente realizzato negli studi cinematografici di Hollywood.

Il mondo perduto – Jurassic Park: il cast del film

Il protagonista di Il mondo perduto – Jurassic Park è sempre il professor Ian Malcolm, che è interpretato da Jeff Goldblum. Al suo fianco, nel cast del film troviamo anche Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Arliss Howard, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare e Harvey Jason.

