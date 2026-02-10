Il mondo di Jimmy Fontana, il significato: “La notte insegue sempre il giorno”

Il mondo di Jimmy Fontana è una delle canzoni italiane più famose all’estero: perfino la Malesia ne ha una versione. Ecco significato e testo.

Senza ombra di dubbio, Il mondo è la canzone più famosa e amata di Jimmy Fontana. Un brano che, nonostante abbia più di sessant’anni, è riuscito a superare tempi e mode, arrivando ai nostri giorni come uno dei più belli e profondi dell’intero panorama discografico italiano. Scopriamo il significato e il testo.

Il mondo di Jimmy Fontana: il significato della canzone

Uscita nel 1965, Il mondo è stata scritta dallo stesso Jimmy Fontana con Carlo Pes, Italo Nicola Greco, Gianni Boncompagni e Giovanni Meccia. L’arrangiamento è dell’indimenticabile Ennio Morricone. La canzone ha avuto un successo spropositato, tanto che a oggi si contano più di 150 versioni diverse. Il significato ruota attorno alla fine di una storia d’amore, quando la vita di chi soffre si ferma e quella degli altri va avanti.

“Il mondo

non si é fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà“.

Ogni giorno, in ogni angolo del globo, ci sono persone che soffrono per la fine di una storia d’amore. Molti si disperano e credono che la vita sia finita, eppure basta guardarsi intorno per rendersi conto che il mondo continua a girare come sempre.

“Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me“.

Anche quando tutto sembra perso, non bisogna mai dimenticare che “la notte insegue sempre il giorno“, che dopo il buio arriva sempre la luce. E’ la vita, ci sono momenti tristi e altri felici, giornate positive e altre negative, bisogna soltanto avere il coraggio e la forza di accettarli, senza giudicarli e giudicarsi per i sentimenti che si provano.

Ecco il video de Il mondo di Jimmy Fontana:

Il mondo di Jimmy Fontana: il testo della canzone

No, stanotte amore

Non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi…

Continua per il testo integrale