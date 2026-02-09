Parole parole di Mina, il significato: “Caramelle non ne voglio più”

Qual è il significato di Parole parole di Mina? La canzone parla in modo ironico di una storia d’amore che si avvicina al tramonto.

Sono trascorsi più di cinquant’anni dall’uscita di Parole Parole di Mina, eppure la canzone è ancora attuale come non mai. Il merito non è soltanto dell’iconica interpretazione della Tigre di Cremona e di Alberto Lupo, ma anche del significato del brano.

Parole parole di Mina: il significato della canzone

Uscita nel 1972, Parole Parole è una delle canzoni più famose e amate dell’intera discografia di Mina. Probabilmente, a contribuire al successo del brano è stata anche l’interpretazione in coppia con l’attore Alberto Lupo, all’epoca considerato un vero e proprio latin lover. Scritto da Chiosso e Del Re con musiche e arrangiamenti di Gianni Ferrio, il singolo racconta di una storia d’amore che si avvia al tramonto.

“Le rose e i violini

questa sera raccontali a un’altra

violini e rose li posso sentire

quando la cosa mi va, se mi va“.

Al centro della scena ci sono lui e lei, un tempo uniti dalla passione, adesso tenuti insieme dalle sole “parole”. La relazione ormai si trascina, ma soltanto la donna sembra esserne consapevole. Al contrario, l’uomo continua a riempirla di vane promesse.

“Io voglio dormire e sognare

l’uomo che a volte c’è in te, quando c’è

che parla meno ma può piacere a me“.

Nonostante siano passati più di cinquant’anni dalla sua uscita, Parole Parole di Mina continua a essere attuale come non mai. A tutti è capitato e a tutti continuerà a capitare di vivere una storia che, in teoria, ha tutte le carte in tavola per funzionare, ma che poi nella pratica non è altro che un castello di carta destinato a crollare.

Ecco il video di Parole parole di Mina:

Parole parole di Mina: il testo della canzone

Cara, cosa mi succede stasera,

ti guardo ed è come la prima volta.

Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei…

Continua per il testo integrale