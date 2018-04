Il mese in cui sei nata può rivelare la tua personalità… e a dirlo è la scienza! Scopriamo in che modo…

Oltre ai modi di fare esiste un altro metodo per scoprire chi sei veramente: il mese in cui sei nata! Non è solo astrologia e il rispettivo segno zodiacale a raccontare qualcosa su di te, ma a dirlo è proprio la scienza! Ogni mese dell’anno porta con sé caratteristiche uniche, secondo uno studio scientifico dell’European College of CNP Congress di Berlino, che ha dichiarato che il proprio mese di nascita ha un’influenza determinante sul proprio carattere.

In più, gli studi, condotti su circa 400 volontari, rivelano che anche nascere in una stagione determina la percentuale di probabilità di soffrire di alcune patologie psicologiche. La stagione di nascita influenza, quindi, i nostri neurotrasmettitori, come la dopamina e la serotonina, e nel momento in cui si nasce aumenta o diminuisce la possibilità di sviluppare alcuni disturbi d’umore.

Il tuo mese di nascita racconta la tua personalità

Gennaio. Sei una donna combattiva, ambiziosa ma poco sentimentale. Trovi sempre la giusta grinta per affrontare il futuro e lasciarti alle spalle un capitolo negativo della tua vita, senza mai guardarti indietro. Se sei nata a gennaio, sei una persona molto generosa e mai egoista. In amore apri completamente il tuo cuore con dolcezza, serietà, lealtà e fedeltà. Ami essere indipendente e affronti la tua vita lavorativa sempre in modo positivo.

Febbraio. Il mese di febbraio ricorda l’amore, sarà perché è il mese in cui si festeggia San Valentino. Difatti, se sei nata in questo mese, sei una persona molto romantica, ma spesso difficile da capire. Sei coraggiosa, sincera e riesci ad esprimere al meglio i tuoi sentimenti. Sei orgogliosa, una donna matura e onesta anche in ambito lavorativo. Hai tanta forza di volontà e di rendere unico tutto ciò che fai.

Marzo. Leale, pura e dal carattere difficile: se sei nata a marzo, sei una persona che ama vivere a 360 ° gradi con una personalità esplosiva. Se qualcuno ti ferisce, ti chiudi in un guscio e difficilmente dimentichi ciò che ti è stato fatto. Sei una donna che ama sognare, super romantica e sempre al centro dell’attenzione.

Aprile. Il mese di nascita in cui si vive appieno la primavera, sei una donna passionale, socievole, coraggiosa e sensuale. Difficilmente un uomo riesce a conquistarti a causa della tua poca fiducia verso gli altri e la tua grande gelosia. Tendi ad essere sempre perfetta e, spesso, ti auto critichi. Ami viaggiare e curiosare, sentirti un leader e buttarti in nuove avventure.

Maggio. Sei una donna intelligente e grintosa, molto attraente ma dal carattere difficile. Ami l’arte e adori l’alta classe: spendere è il tuo hobby preferito, ami mangiare bene e bere bene. Sfoggi abiti sempre al top e hai un buon gusto nel vestire. Se prendi un impegno, guai a non farlo! Ami la famiglia e credi nelle relazioni stabili. Oltre ad essere una donna elegante e sensuale, sei in fondo anche abbastanza sensibile.

Giugno. Il mese di nascita di donne creative e comunicative. Sei una donna sempre sincera e molto curiosa, simpatica e brillante. Sai sempre come sedurre qualcuno, ami la vida loca e l’avventura. In fondo, ricordi un po’ Peter Pan.

Luglio. La bellezza e la creatività fanno parte della tua personalità, se sei nata nel mese di luglio. Sei una donna sognatrice, affascinante e ami fantasticare, dimenticando spesso di mettere i piedi a terra. Sei molto seria, lunatica e molto sensibile. In amore e in amicizia apri sempre il tuo cuore e tendi ad essere una persona molto dolce e romantica.

Agosto. Sei una donna focosa, egocentrica ma dal cuore grande. Hai un buon senso dell’umorismo e trasmetti tanta allegria e voglia di divertirsi. Una vera leonessa che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno!

Settembre. Il mese di nascita che rispecchia donne dal carattere difficile. Sei gentile, disciplinata e molto vendicativa. Sei realista e poco sognatrice, ma ami combattere per raggiungere sempre i tuoi obiettivi. Ti assumi sempre le tue responsabilità e hai un gran senso del dovere. Se ti deludono, sai sempre come vendicarti nei migliori dei modi.

Ottobre. Una donna dal carattere determinato e forte, sei dolce ed emotiva e difficilmente esterni i tuoi pianti e i tuoi momenti di debolezza. Sei una donna intelligente, matura e fedele. Ti prendi sempre cura di te e sei sempre di bella presenza in pubblico.

Novembre. Sei sempre un passo avanti, sei una donna matura e intelligente con mille qualità. Hai il cuore grande di una donna altruista e sempre disponibile. Riesci sempre a individuare chi sta mentendo e difficilmente perdonate una delusione.

Dicembre. Se sei nata l’ultimo mese dell’anno, sei una donna allegra e dal cuore grande. Sei molto altruista, sempre pronta ad aiutare il prossimo, ami praticare la gentilezza e a migliorare l’umore degli altri. Però, sei anche molto impaziente e razionale quando ce ne è bisogno.

