Martedì 21 marzo è andata in onda la quarta e ultima puntata della seconda stagione, ma Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà?

Tra le fiction più amate di Rai 1 degli ultimi anni c’è senza ombra di dubbio Il Commissario Ricciardi. Martedì 21 marzo 2023 è andata in onda su Rai 1 la quarta e ultima puntata della seconda stagione, ora i tanti fan della serie TV si stanno domandando una cosa: ma Il Commissario Ricciardi 3 si farà oppure no? Vediamo tutto quello che sappiamo riguardo all’eventuale nuova stagione della serie TV tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Il Commissario Ricciardi 3 si farà?

Una risposta ufficiale da parte della produzione non è ancora arrivata ma tutti gli indizi lasciamo pensare che Il Commissario Ricciardi 3 si farà. Per prima cosa al termine della seconda stagione sono state lasciate molte questione aperte (come l’amore tra il protagonista ed Enrica), poi c’è anche un’altra questione molto importante quando si parla di un qualche prodotto televisivo: gli ascolti.

Lino Guanciale

I dati Auditel hanno confermato che questa fiction continua a piacere molto al pubblico di Rai 1 e tutto lascia quindi pensare che Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà. Inoltre, anche il suo protagonista principale, Lino Guanciale, aveva confermato che ci sono ancora tante storie da raccontare e da sviluppare e che quindi ci sarebbe stato spazio per nuovi episodi della serie TV.

Il Commissario Ricciardi: il cast della serie TV

Ogni episodio de Il commissario Ricciardi, come il titolo lascia facilmente immaginare, segue per l’appunto le vicende dell’omonimo protagonista, un commissario di polizia che ha una particolare capacità: riesce a vedere i fantasmi delle persone morte in maniera violenta.

Il protagonista principale della fiction è Lino Guanciale ma nel cast troviamo anche Rossella Ferraro, Antonio Milo, Enrico Iannello, Nunzia Schisano e Vera Ratti.

