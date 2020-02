Il cacciatore: ecco dove è girata la serie TV Rai

Ecco tutti i luoghi nei quali sono girati i vari episodi de Il cacciatore: la serie TV della Rai con protagonista il magistrato Saverio Barone.

Dalla realtà al romanzo, dal romanzo alla serie TV: parliamo de Il cacciatore, serial targata Rai che sin dai primi episodi ha ottenuto un grande successo. La trama è basata sulla vera storia del magistrato Alfonso Sabella (che anche uno degli ideatori dello show) che lui stesso aveva raccontato nel romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi. Il protagonista della serie TV è una sorta di alter ego di Alfonso Sabella: il magistrato di Saverio Barone. Scopriamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali è girato Il cacciatore.

Il cacciatore sulla Rai: le location della serie TV

La serie TV è ambientata in Sicilia nei primi anni ’90 e inizia dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, nei quali hanno persona la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

E proprio Palermo, con le sue strade, le sue piazza e il suo mare, è una delle principali location delle varie puntate, sia della prima che della seconda stagione.

Ma Il cacciatore non è girata solamente a Palermo, molte riprese dei vari episodi si sono svolte anche a Roma.

Il cacciatore: il cast della serie TV

Il protagonista principale de Il cacciatore, il magistrato Saverio Barone, è interpretato da Francesco Montanari, attore romani che ha lavorato anche in tanti altre serie TV legati alla mafia e agli uomini che l’hanno combattuta: Romanzo criminale – La serie, Squadra antimafia – Palermo oggi, Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo.

Francesco Montanari è affiancato nel casto da Miriam Dalmazio, Francesco Foti, Roberto Citran, David Coco, Claudio Castrogiovanni ed Edoardo Pesce (anche quest’ultimo ha lavorato in Romanzo criminale – La serie, oltre che in film di grande successo come ad esempio Dogman).

