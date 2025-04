Ecco tutto quello che c’è da sapere su il Borgo dei Borghi 2025: quali sono i paesi candidati e come fare a votare il preferito.

Come ogni anno a Pasqua viene eletto il Borgo dei Borghi e la proclamazione è in diretta TV su Rai 3, in prima serata a partire dalle ore 20.35. Ma quali sono i Borghi italiani candidati al premio quest’anno? E come si fa a votare il proprio preferito? Vediamolo ora insieme.

Il Borgo dei Borghi 2025: i candidati alla vittoria

Come sempre i borghi candidati al premio del Borgo dei Borghi sono 20, uno per ogni regione d’Italia. Quelli in lizza per il premio del 2025 sono:

Trentino borgo medievale Canale di Tenno

Buggerru (Sud Sardegna, Sardegna)

Lazise (Verona, Veneto)

Montechiarugolo (Parma, Emilia Romagna)

Militello in Val di Catania (Catania, Sicilia);

Sirolo (Ancona, Marche)

Agliè (Torino, Piemonte)

Agnone (Isernia, Molise)

Nus (Aosta, Valle d’Aosta)

Maiori (Salerno, Campania)

San Gemini (Terni, Umbria)

Deiva Marina (La Spezia, Liguria)

Ischitella (Foggia, Puglia)

Scarperia (Firenze, Toscana)

Ala (Trento, Trentino-Alto Adige)

Aieta (Cosenza, Calabria)

Penne (Pescara, Abruzzo)

Corenno Plinio (Lecco, Lombardia)

Montalbano Jonico (Matera, Basilicata)

Grado (Gorizia, Friuli-Venezia Giulia)

Vignanello (Viterbo, Lazio)

Il Borgo dei Borghi 2025: come votare il vincitore?

Ma come si fa a votare il proprio paese preferito per cercare di fargli vincere il premio per il Borgo dei Borghi 2025? La votazione può essere fatta on line collegatosi al sito www.rai.it/borgodeiborghi/ e si potrà scegliere tra i paese in lizza per il premio. Il voto è completamente gratuito.

Il Borgo dei Borghi: i vincitori delle passate edizioni

2014: Gangi (Palermo, Sicilia)

2015: Montalbano Elicona (Messina, Sicilia)

2016: Sambuca di Sicilia (Agrigento, Sicilia)

2017: Venzone (Udine, Friuli Venezia Giulia)

2018: Gradava (Pesaro e Urbino, Marche)

Autunno 2018: Petralia Soprana (Palermo, Sicilia)

2019: Bobbio (Piacenza, Emilia Romagna)

2021: Tropea (Vibo Valentia, Calabria)

2022: Soave (Verona, Veneto)

2023: Ronciglione (Viterbo, Lazio)

2014: Peccioli (Pisa, Toscana)