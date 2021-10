Gli scatti del settimanale Oggi vedono lo stylist più esuberante della TV donare due buste della spesa a due indigenti per strada.

Abbiamo conosciuto Giovanni Ciacci grazie al format pomeridiano Detto Fatto: la sua presenza era quasi rassicurante per i telespettatori più affezionati, in quanto la sua simpatia e i suoi preziosi consigli di moda hanno salvato ed intrattenuto tutti giorno dopo giorno. Lo stylist inoltre ha divertito il pubblico anche in occasione di Ballando con le Stelle nel 2018, in coppia fissa con Raimondo Todaro.

Tuttavia, Ciacci, oltre che essere un intrattenitore nato, ha anche un gran cuore: a testimoniarlo sono gli scatti del settimanale Oggi, che lo ritraggono in un momento che farebbe sciogliere anche i più duri di cuore. Ci troviamo nella zona della Stazione Centrale di Milano, dove l’uomo si era recato a fare la sua abituale spesa.

Dopo esser uscito dal supermercato con due grandi buste, l’attenzione è ricaduta su un suo gesto esemplare: lo stylist infatti, invece che portare le buste a casa con sé, ha deciso di donarle a due indigenti, seduti lì nei pressi. Un cuore davvero d’oro: non è scontato che un personaggio del mondo dello spettacolo sia generoso con le persone in difficoltà, invece Giovanni, in questa occasione, ha mostrato un altruismo degno di nota.

Davvero complimenti! Voi cosa pensate del suo gesto?