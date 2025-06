Ignazio Moser rivela la sua decisione di seguire una strada diversa dal padre e racconta: “Sarò un papà diverso”.

Francesco Moser, padre di Ignazio, di recente si è detto dispiaciuto per la scelta del figlio di non occuparsi dell’azienda di famiglia a Maso Warth. Ora, a distanza di qualche giorno, è lo stesso ex ciclista a dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera. Nel corso dell’intervista, Ignazio ha detto la sua sul lavorare con il padre, e su che tipo di papà vuole essere per la piccola Clara Isabel, che nascerà a ottobre. Scopriamo che cosa ha detto.

Ignazio Moser risponde a suo padre Francesco

Nell’intervista al Corriere della Sera, Ignazio ha chiarito che “È difficile avere a che fare con lui sul lavoro” e che ha scelto di seguire la propria strada, pur continuando a collaborare gestendo alcuni clienti a Milano.

“Sono curioso e ambizioso, e a 33 anni voglio mettermi alla prova fuori dalle Cantine Moser e dal Maso“, ha spiegato.

Francesco Moser

Pur riconoscendo il rigore e la determinazione trasmessi dal padre, Ignazio ammette che a volte è stata una presenza difficile sul lavoro. “È stato un grande papà e un’icona dello sport, ma è complicato collaborare con lui nell’azienda di famiglia” ha affermato. “Ho voluto scoprire ciò che c’era fuori e adesso godo di quest’opportunità. In futuro, chissà, potrò tornare a Trento“.

Ignazio Moser presto papà

A ottobre, Ignazio e Cecilia Rodriguez accoglieranno la loro prima figlia, Clara Isabel.

“Con mia figlia voglio essere un papà più affettuoso e aperto nell’esprimere le emozioni – ha dichiarato -. Mio padre è sempre stato un po’ bloccato nel trasmettere ciò che provava, pur avendo un mondo di emozioni bellissime dentro“.

L’ex ciclista ha, infine, concluso: “Da lui ho ricevuto esempi positivi e rigore, e sono sicuro che questo guiderà anche me nel nuovo ruolo di genitore“.

Ignazio Moser si prepara così a una nuova fase della sua vita, con la speranza di trasmettere a sua figlia Clara Isabel amore, calore e quella curiosità che lo ha spinto a costruire una strada tutta sua.