Giucas Casella rivela amori fluidi e legami misteriosi con Berlusconi. Le confessioni del mentalista più amato d’Italia.

Giucas Casella, noto mentalista e personaggio televisivo, in un’intervista esclusiva rilasciata a La Stampa, ha rivelato scottanti verità sulla sua vita privata. A 75 anni, Casella apre le porte dei ricordi e rivela dettagli sorprendenti sulla sua infanzia, sulla carriera e sulla sua concezione dell’amore. Ma non solo. Ha anche raccontato di aver parlato con Silvio Berlusconi dopo la sua morte. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’infanzia e le prime visioni misteriose

Le sue capacità soprannaturali si sono manifestate fin da piccolo. All’età di pochi anni, cadde in un pozzo e rischiò di annegare. Sua madre, pur essendo sordomuta, percepì telepaticamente il pericolo e lo salvò.

Da allora, episodi misteriosi lo accompagnano: dall’incontro ravvicinato con una vipera pietrificata dal suo sguardo fino alla capacità di alleviare il dolore dei bambini solo con lo sguardo.

Giucas Casella

Giucas Casella ha anche ricordato con affetto la sua amicizia con Edda Ciano, figlia di Benito e Rachele Mussolini, con cui trascorreva nottate danzanti e momenti di spensieratezza. Da fachiro e ipnotista, si è affermato nel mondo dello spettacolo italiano, lanciando tormentoni come “Guardami! Guardami!” e “Quando lo dico io!“.

Fu sospeso dalla Rai dopo un incidente in diretta nel programma Fantastico, ma trovò in Silvio Berlusconi un amico e sostenitore. “Durante un’edizione di Fantastico, mi misi uno spillone in gola. Persi la concentrazione, uscì un sacco di sangue in diretta. La Rai mi sospese” ha raccontato.

L’amore fluido e la connessione con Berlusconi

Oggi ammette di aver amato uomini e donne e di credere nel libero amore. Infatti, Casella rivela di aver amato uomini e donne e di vivere una relazione basata sulla libertà dei sentimenti. Oggi è legato a Valeria Perilli, pur mantenendo abitazioni separate per rispettare l’indipendenza di entrambi.

“Ognuno a casa sua: ecco perché va avanti da tanti anni. Poi, quando si deve fare l’amore, hai voglia, sono sempre qui” ha rivelato.

Non solo: confessa di parlare ancora con Berlusconi, affermando che “sta benissimo” nell’aldilà.