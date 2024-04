Giucas Casella svela una storia d’amore passata con Tina Cipollari: momenti bellissimi condivisi alle Maldive e a Cefalù.

Giucas Casella, il celebre illusionista e personaggio televisivo, ha aperto il suo cuore al settimanale Nuovo Tv, rivelando dettagli intimi della sua relazione passata con Tina Cipollari, noto volto di Uomini e Donne.

In base al racconto di Casella, pare che i due abbiano vissuto momenti indimenticabili, come quando hanno trascorso del tempo insieme alle Maldive e a Cefalù. Ma qual è stata la reazione di Tina ripercorrendo il viale dei ricordi? Ecco cosa hanno dichiarato.

Giucas Casella e Tina Cipollari: un amore breve ma intenso

Casella ha rivelato alla rivista Nuovo Tv una conversazione recente avuta con Tina Cipollari durante una cena. “Tina, ti ricordi quando ti ho portato alle Maldive e tu sei uscita fuori dall’acqua tutta nuda?” avrebbe chiesto l’illusionista.

Ma la spalla di Maria De Filippi a Uomini e Donne avrebbe risposto: “Io alle Maldive con te? Questa cosa non me la ricordo“.

Tina Cipollari

Eppure la storia d’amore c’è stata. Ha, infatti rivelato Giucas: “È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Non dico che si sentiamo al telefono tutti i giorni, ma quasi“.

Giucas Casella ricorda momenti indimenticabili passati con Tina Cipollari

Durante l’intervista a Nuovo Tv, l’illusionista si è lasciato andare a dolci ricordi della sua storia d’amore con Tina.

“Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù” ha rivelato Casella.

Ma perché la loro storia non è mai stata rivelata? “Con Tina non ho avuto bisogno di trucchi. Lei non racconta la nostra storia perché è molto riservata, ma sono felice che non abbia smentito” dichiara Giucas.

Ma l’illusionista tiene molto alla sua ex amante, che descrive come “Una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio“.