Ignazio Boschetto, la verità dietro la vita perfetta: “Soffro di attacchi di panico”

Ignazio Boschetto si confessa a Le Iene: gli attacchi di panico e il rapporto con il suo corpo, “Continuo a vedermi grasso”.

La vita di una celebrità sembra essere tutta rosa e fiori dall’esterno, eppure spesso si rivela non essere così. Questo è ciò che succede anche a personalità note della musica italiana, come Ignazio Boschetto del trio Il volo.

Il tenore, diventato famoso quando aveva appena 15 anni, all’apparenza vive da sempre la vita dei sogni: soldi, fama e viaggi in giro per il mondo. Eppure, in un’intervista a Le Iene, il cantante ha rivelato una verità inaspettata.

Nonostante il recente matrimonio con Michelle Bertolini, Ignazio ha rivelato di vivere una profonda sofferenza. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Le Iene: le rivelazioni di Ignazio Boschetto

Durante un’intervista rilasciata a Le Iene, Ignazio Boschetto, membro del celebre trio Il Volo, ha condiviso un aspetto intimo e delicato della sua vita. Il cantante ha rivelato di soffrire di attacchi di panico nonostante il successo e una vita apparentemente perfetta.

Boschetto ha spiegato che queste crisi sono iniziate lo scorso anno, sorprendendolo in un momento in cui sembrava avere tutto ciò che desiderava: una carriera di successo, una vita stabile e una moglie che lo sostiene.

Tuttavia, ha confessato di dover ancora affrontare insicurezze legate alla sua immagine corporea.

Ignazio Boschetto e il rapporto con il corpo: “Mi vedo grasso”

Il cantante ha raccontato di aver vissuto un periodo in cui si sentiva “sbagliato”.

“C’è stato un periodo che mi sentivo sbagliato e mi sono detto che dovevo fare qualcosa per me. Da lì ho iniziato un percorso che mi ha portato a sentirmi più sicuro, anche se oggi quella sicurezza non c’è mai” ha raccontato il cantante.

Nonostante il dimagrimento e il lavoro sulla propria autostima, la percezione del suo corpo continua a essere distorta: “Io quando mi vedo allo specchio mi vedo ancora grasso” ha ammesso.