Pax Jolie Pitt, figlio di Angelina Jolie, coinvolto in un nuovo incidente stradale a sei mesi dal precedente. La famiglia in ansia.

Lo scorso luglio la famosa attrice Angelina Jolie è stata colta da una profonda angoscia a causa di un incidente che ha coinvolto il figlio Pax. Il giovane è finito in terapia intensiva in seguito a un incidente con l’e-bike.

Oggi, a sei mesi dall’accaduto, il figlio di Pitt e Jolie è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale, scatenando nuovamente la preoccupazione dei genitori. Ma come sta oggi il giovane 21enne? Scopriamo tutti i dettagli.

Pax Jolie Pitt coinvolto in un altro incidente in bici

Ancora paura per Angelina Jolie e la sua famiglia: Pax Jolie Pitt è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale a soli sei mesi di distanza dal precedente.

Il giovane di 21 anni stava guidando la sua bicicletta elettrica BMX nel quartiere di Los Feliz, a Los Angeles, quando ha urtato un’auto, danneggiando la portiera del passeggero.

Secondo quanto riportato da TMZ, Pax stava pedalando senza mani mentre affrontava una curva, perdendo il controllo del mezzo.

Pax Jolie-Pitt Crashes E-Bike Into Car, Causes Huge Dent | Click to read more 👇 https://t.co/VhHv4VeG5N — TMZ (@TMZ) January 24, 2025

Fortunatamente, non ha riportato ferite, ma il ricordo del precedente incidente è ancora vivo.

La preoccupazione della famiglia per Pax Jolie Pitt

Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato a Page Six che amici e parenti sono preoccupati per il giovane, il cui comportamento sta diventando sempre più spericolato. In passato, Pax è stato anche coinvolto in un incidente automobilistico con la sua Tesla, generando grande preoccupazione dei suoi cari.

Angelina Jolie, molto legata ai suoi figli, è sempre stata presente nei momenti di difficoltà di Pax, sostenendolo sia dal punto di vista medico che emotivo. Anche Brad Pitt, nonostante il rapporto distante con i suoi figli, è stato informato sulla situazione.