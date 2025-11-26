I migliori aeroporti e compagnie aeree del mondo secondo Forbes

La classifica, stilata da Forbes, dei migliori aeroporti e compagnie aeree del mondo: ecco quelli in cima alla lista.

Forbes Travel Guide torna a dettare gli standard del viaggio aereo con la seconda edizione dei Verified Air Travel Awards, una fotografia dettagliata dell’eccellenza internazionale. I risultati del 2025, frutto del voto di oltre 9.000 professionisti dell’ospitalità tra consulenti di viaggio di lusso e ispettori in incognito con 67 anni di esperienza, lasciano poco spazio ai dubbi: esiste un gruppo ristretto di compagnie aeree e aeroporti che trasforma ogni tratto del viaggio in un’esperienza memorabile. Nonostante i progressi del settore, l’Italia quest’anno non figura nella classifica, dominata, invece, da colossi statunitensi, mediorientali e asiatici.

La classifica dei migliori aeroporti e compagnie aeree secondo Forbes

Emirates conferma la propria leadership conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di migliore compagnia internazionale.

Il vettore di Dubai ha saputo unire tecnologia, servizi personalizzati e un’attenzione rara alle esigenze dei passeggeri, aprendo un’area di check-in dedicata alla prima classe e diventando la prima compagnia certificata per l’autismo, con oltre 30.000 dipendenti formati.

La prima classe del Boeing 777-300ER, premiata come migliore al mondo, esprime questa filosofia attraverso suite a tutta altezza, sedili a gravità zero, profumi Bulgari e un’offerta gastronomica che passa dai classici snack del cinema al caviale.

La lounge di Dubai, arricchita da piatti gourmet, cigar bar, champagne Moët & Chandon e una spa gratuita, completa un’esperienza pensata per chi considera il viaggio parte integrante della destinazione.

aeroporto viaggiatori

Negli Stati Uniti, troviamo, invece, Delta Air Lines che si è accaparrata cinque riconoscimenti, il numero più alto dell’edizione. Nel suo anno del centenario, inoltre, la compagnia ha introdotto piatti firmati Shake Shack, champagne Taittinger, Wi-Fi gratuito per tutti e un servizio clienti che ha convinto i giudici.

La cabina Delta One, con biancheria Missoni e prodotti Grown Alchemist, vince come migliore business class americana e si collega alla nuova lounge del JFK, ambiente di 36.000 metri quadrati con tre portate, suite con doccia e servizio di stiratura. Tra le compagnie minori emerge JSX, charter pubblico che propone 30 posti, terminal privati e check-in ridotto a 20 minuti.

Aeroporti che reinventano l’attesa

Il Singapore Changi resta miglior aeroporto internazionale grazie a strutture spettacolari come il Rain Vortex di sette piani, cinema aperti 24 ore su 24, giardini tropicali e piscina panoramica.

Negli USA trionfa il rinnovato LaGuardia di New York, frutto di un intervento da 8 miliardi di dollari che ha ridisegnato l’esperienza dei passeggeri. A Doha, la Louis Vuitton Lounge di Yannick Alléno all’aeroporto Hamad si presenta come migliore lounge indipendente, in quanto unisce cucina francese reinterpretata in chiave qatariota e un design artistico che sfuma la percezione stessa dello spazio aeroportuale.

L’innovazione premia Air New Zealand con lo Skycouch, sistema che trasforma tre sedili economici in un vero divano, mentre Qatar Airways conquista il titolo di migliore business class internazionale grazie alle Qsuite dotate di porte, configurazioni matrimoniali o quadruple, prodotti Diptyque e pigiami The White Company.

Air France, invece, propone, la collaborazione con Daniel Boulud, che firma piatti come il pollo allo zafferano servito nelle cabine La Première e Business. L’aeroporto privato PS di Los Angeles vince per l’esperienza più esclusiva, mentre American Airlines trionfa per il programma fedeltà AAdvantage, seguito dal riconoscimento a Fly Delta come migliore app grazie al tracciamento bagagli e alla nuova funzione dedicata ai membri Platinum e Diamond.