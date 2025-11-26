I ladri possono entrare in casa in un batter d’occhio, ma se la chiave è infilata nella serratura: serratura: l’errore che molti commettono.
Lasciare la chiave infilata nella serratura di notte è un gesto che milioni di italiani compiono senza pensarci troppo. Un’abitudine che in molti condividono ma che, secondo gli esperti di sicurezza, rappresenta una delle principali debolezze delle abitazioni moderne, che permette ai ladri di entrare facilmente in casa. Scopriamo, dunque, perché.
Il falso senso di protezione della chiave nella serratura
Molti credono che lasciare la chiave nella serratura sia un modo per evitare che vi siano intrusioni da parte di eventuali malintenzionati.
In realtà, accade esattamente il contrario. Le moderne tecniche di scasso consentono ai malviventi di sfruttare proprio la presenza della chiave per aprire la porta in pochi secondi, spesso senza lasciare segni di effrazione. Strumenti sottili ed invisibili ai più, infatti, permettono ai ladri di muovere la chiave dall’esterno.
Le forze dell’ordine segnalano un aumento dei furti avvenuti proprio in abitazioni dove la chiave era rimasta inserita: una abitudine, dunque, che permette ai ladri di entrare facilmente, anche se si trovano di fronte alla porta più solida o al cilindro di ultima generazione.
Come proteggere la propria casa dai ladri
Per questi motivi, non bisogna mai lasciare la chiave nella serratura, né di notte, né quando si è fuori casa.
La sicurezza domestica, ai giorni nostri, inoltre, fa leva anche sulla tecnologia: si possono, dunque, installare sistemi d’allarme con sensori collegati allo smartphone, videocamere di sorveglianza intelligenti, nonché serrature elettroniche.
Inoltre, gli esperti consigliano di non condividere online informazioni sui propri spostamenti, nonché mantenere porte e finestre chiuse anche per brevi assenze ed, infine, illuminare gli ingressi esterni, in modo da dissuadere i malintenzionati.