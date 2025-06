Trama, cast, location e trailer di Hitch – Lui sì che capisce le donne: un film cult con Will Smith

Hitch – Lui sì che capisce le donne: trama, cast completo, curiosità sulle location a New York e il trailer del film cult con Will Smith.

Come far innamorare di sé donne bellissime e all’apparenza irraggiungibili? La risposta a questa domanda ce l’ha Alex “Hitch” Hitchens, il protagonista della commedia Hitch – Lui sì che capisce le donne. Diretto da Andy Tennant, il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2005 riuscendo a ottenere un ottimo successo ai botteghini, basti pensare che negli Stati Uniti ha battuto tutti i record d’incassi per le commedie romantiche nel primo weekend di programmazione. In totale è stato l’undicesimo film per incassi negli Usa in tutto il 2005. Vediamo la trama, il cast e il trailer della pellicola.

Hitch – Lui sì che capisce le donne: trama e location

La città che fa da sfondo alla storia raccontata in Hitch – Lui sì che capisce le donne è New York. Ed è proprio nella Grande Mela che il regista Andy Tennant ha girato interamente la sua pellicola.

Alex Hitchens, conosciuto come Hitch, svolge un lavoro davvero singolare: è un “consulente sentimentale” che aiuta uomini timidi o insicuri a dichiararsi alle donne che amano. Il suo metodo prevede un percorso strategico fatto di tre appuntamenti, culminando con il tanto atteso primo bacio. Tuttavia, anche per un esperto come lui, l’amore può essere imprevedibile. Lo scoprirà sulla sua pelle quando si innamora di Sara, una giornalista determinata che lavora per un tabloid.

Tra le location che si possono riconoscere del film c’è il Metropolitan Museum of Art di Manhattan, Central Park, ma anche il Madison Square Garden e la Columbia University.

Hitch – Lui sì che capisce le donne: cast e trailer

Il protagonista principali del film, Alex “Hitch” Hitchens, conosciuto anche come Dottor Rimorchio, è Will Smith. Ma l’ex principe di Bel-Air non è l’unica star di Hollywood ad aver lavorato a questa pellicola: nel cast del film troviamo infatti anche Eva Mendes, Kevin James (che ha esordito nel mondo del cinema proprio con questo film) e Amber Valletta.

Completano il cast di Hitch – Lui sì che capisce le donne Michael Rapaport, Adam Arkin, Jeffrey Donovan, Robinne Lee, Julie Ann Emery, Nathan Lee Graham, Philip Bosco, Kevin Sussman e Austin Lysy.