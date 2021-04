Arriva il fumetto “La carta del fuoco” che vedrà la protagonista Himorta, cosplayer e influecer italiana, vestire i panni di una supereroina.

Il suo vero nome è Antonella Arpa, ma Himorta è il nome con cui tutti conoscono la cosplayer più famosa d’Italia. Dopo essere comparsa sui palchi delle fiere di tutta Italia, ora Himorta diventerà un fumetto dal titolo “La carta del fuoco“. Molti di voi la conosceranno probabilmente come la Manga per la sua partecipazione ad Avanti un Altro!, il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nello show televisivo Himorta pone domande ai concorrenti, naturalmente il tema è proprio il mondo dei fumetti. Conosciamo più da vicino la sua carriera e scopriamo il tema centrale del fumetto di cui sarà protagonista.

Himorta, la cosplayer e influencer

La sua passione per il cosplay ha portato Antonella Arpa, alias Himorta, a partecipare a numerose fiere in giro per l’Italia nelle vesti di ospite, ma anche come membro delle giurie e come presentatrice. Milano Games Week, Lucca Comics e San Marino Comics sono solo alcuni degli appuntamenti a cui la cosplayer ha presieduto dal 2015 ad oggi. Himorta ha indossata sempre una diversa identità, visto che fino ad oggi ha interpretato quasi duecento personaggi differenti. Qui in foto, ad esempio, la possiamo ammirare nei panni di Harley Quinn.

Himorta vanta anche un enorme successo su Instagram, dove attualmente conta ben 1 milione di follower. La cosplayer condivide con i suoi fan le sue passioni, non solo per anime e manga, ma rivelandosi anche grande amante della lettura e sensibilizzando il suo pubblico verso temi attuali.

Il fumetto “La carta del fuoco”

“La carta del fuoco” nasce dalla collaborazione con Mondadori Electa, da un progetto messo in moto otto mesi fa. Le idee di Himorta si riversano sulla carta attraverso le illustrazioni di Stefania Macera, in arte Chocoartist, per raccontare una storia ambientata in parte nel mondo reale ma con elementi fantasy.

“La carta di fuoco” racconta, infatti, la trasformazione di una cosplayer, Antonella, in una supereroina che dovrà fare i conti con i suoi poteri e con la responsabilità di riuscire a gestirli. La graphic novel è in vendita sullo store Mondadori e altri store online.

Fonte foto copertina: https://www.facebook.com/himorta90