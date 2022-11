Palette nude e basic, effetto pelle e praticità: la colonna sonora fashion di Hermès per la prossima estate.

Cosa amiamo di più dell’estate? Sicuramente la possibilità di viaggiare con più serenità e libertà trascorrendo tanto tempo all’aria aperta, esattamente il motto che si individua nella collezione primavera/estate 2023 di Hermès che parla alle fashion addicted che amano mescolare praticità ed eleganza.

Un mix sporty chic che il brand ha fatto respirare immediatamente, scegliendo come location di presentazione della collezione il Tennis Club di Paris. Ma la sfilata di must have estivi in questione non ha l’allure dei capi sportivi da tennis: è un trionfo di abbinamenti prêt-à-porter, che equipaggiano con il ben riconoscibile tocco Hermès i viaggi dell’estate che verrà.

Hermés primavera/estate 2022-2023: terra, spazio, essenza, il concept del guardaroba estivo pratico

Hermès ha immaginato uno scenario californiano, un’estate dove il sole batte forte e dove ci muove in spazi ampi e profondi da scoprire. Le scarpe, che hanno catturato immediatamente l’attenzione sono l’emblema di questa collezione primavera/estate 2023: un sandalo dalla suola vuota di ispirazione giapponese, realizzata con una lista di carbonio, una manifattura leggera firmata da Pierre Hardy, maestro calzaturiero storico e di fiducia della maison.

A suggerire ancora di più questo alone di leggerezza e tempo sospeso, sono i colori: beige, arancio, cammello, insieme a nuance basic come il nero, il bianco e il beige, tinte distintive della maison francese che da sempre ricerca e si lascia ispirare dai colori di madre natura, soprattutto della terra.

Protagonista è anche la lavorazione dei tessuti, rifiniti delicatamente: l’effetto pelle diventa vivo, luminoso, su gilet strutturati, cinture e pantaloni che definiscono la silhouette. I tessuti sono tecnici idrorepellenti, privilegiando così una linea ispirata ma anche anche pensata nella sua praticità e funzionalità per chi ama un abbigliamento pratico e sportivo.

I look inspo dalla collezione: tute effetto pelle e abiti lunghi a rete e cut out

Il colpo d’occhio della collezione estive di Hermès si concentra particolarmente sull’effetto pelle: avvistato già quest’estate timidamente, nell’estate 2023 sarà il trend perfetto da sfoggiare con la rivincita degli stivali e degli anfibi, irriducibili e onnipresenti nelle collezioni che hanno svelato il prossimo guardaroba estivo. Audace, sportivo, glam, l’effetto pelle confeziona jumpsuit dall’allure aviator nel guardaroba della maison francese, più femminili che mai abbinate ad una hobo elegante.

Imprescindibili di qualsivoglia look, casual o elegante che sia saranno i sandali a strisce che abbiamo visto abbinati a gonne, pantaloni e abiti: a rete, in simil pelle, in cotone, cut out, saranno i modelli lunghi con lo scollo all’americana a guadagnarsi il titolo di dress must have della stagione. Un look dinamico che unisce eleganza e femminilità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG