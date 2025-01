L’ultimo post di Heather Parisi finisce nella bufera: il messaggio “contro il sistema” fa piovere critiche contro la showgirl.

Heather Parisi, iconica showgirl, si avvicina ai 65 anni e riflette sulla sua vita sui social. Non teme l’invecchiamento, anzi, lo accoglie con serenità e saggezza. Le sue parole sono state postate su Instagram, dove ha condiviso la sua visione sulla salute e sul benessere. Ma alcune sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti. Scopriamo che cosa ha detto.

Heather Parisi, il post nella bufera: “La salute è una responsabilità personale”

Il lungo post di Heather Parisi comincia con una riflessione sulla vita che cambia con l’età. “Non ho paura del tempo che passa” scrive. Per lei, l’invecchiamento porta con sé la possibilità di “ringiovanire invecchiando” attraverso una maggiore pazienza, spiritualità e apprezzamento delle piccole cose.

Parisi poi svela i suoi “segreti” per mantenersi in salute: dormire almeno 8 ore, rispettare il corpo e ascoltarlo, evitare l’uso di farmaci se non strettamente necessario e fare esercizio fisico.

La showgirl suggerisce anche che piccole attività quotidiane come camminare o cucinare possano essere forme di movimento salutari. Non manca un accenno alla sua alimentazione, dove spiega di mangiare molta verdura, frutta, carne rossa, uova e di bere latte crudo, contrariamente a ciò che consigliano molti esperti.

Heather Parisi: le critiche social

Le parole di Heather Parisi hanno sollevato una vera e propria tempesta sui social. Mentre alcune persone l’hanno elogiata per il suo approccio sano e autonomo, altre l’hanno criticata duramente.

Tra le frasi che più hanno fatto discutere c’è la seguente: “Siccome io rifiuto il sistema, gli esperti dicono che non sono in grado di decidere della mia salute, del mio benessere e della mia vita“.

“La maggior parte dei problemi nasce dal nostro stile di vita. Si ricorre al medico quando il danno è fatto” scrive ancora la showgirl.

Infine, conclude la sua riflessione scrivendo: “La medicina non è una scienza esatta (ma empirica)“.