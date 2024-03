Lo scandalo delle foto manipolate di Kate Middleton si allarga e spuntano foto modificate anche di Harry e Meghan. Cosa sta succedendo?

Spuntano nuovi scandali sulla scia della foto manipolata di Kate Middleton, e stavolta lo scoop riguarda il cognato, il principe Harry, e la moglie Meghan Markle. Infatti, pare che la principessa del Galles non sia l’unica a ricorrere a Photoshop per migliorare la sua immagine. I duchi Sussex pare abbiano fatto ricorso a qualche ritocco per alcune delle foto pubbliche che sono state diffuse negli ultimi anni.

I nuovi sospetti si concentrano su Harry e Meghan, ma quali sono le immagini modificate?

Harry e Meghan: nuovi sospetti sulle foto dei duchi di Sussex

I membri della royal family inglese sono sempre perfetti nelle foto, oppure no? Nelle ultime ore, da quando è scoppiato lo scandalo della foto modificata di Kate Middleton, stanno spuntando nuovi sospetti su altre possibili manipolazioni alle immagini della famiglia reale.

In particolare, il tabloid The Sun ha deciso di passare in rassegna tutte le foto dei reali per scovare le altre immagini che sarebbero state modificate.

Meghan Markle Principe Harry

Le immagini sospette stavolta ritraggono Harry e Meghan. Tra le foto individuate c’è lo scatto che risale alla gravidanza di Meghan, in attesa della piccola Lilibet. Sembrerebbe, infatti, che il salice sullo sfondo sia stato aggiunto in un secondo momento in post produzione. Ma non è l’unico scatto modificato.

Harry e Meghan usano Photoshop?

Oltre all’immagine con il salice, il The Sun ha individuato altre foto modificate, tra cui la cartolina natalizia del 2019, in cui l’immagine di Meghan sembra avere un aspetto poco naturale. Ma a non convincere è anche la copertina del Time magazine del 2021, dove il principe Harry sembra avere fin troppi capelli.

Tuttavia, nel bel mezzo del caos delle foto manipolate, pare che i due fratelli si stiano riavvicinando. Infatti, secondo le indiscrezione, Harry e Meghan avrebbero inviato diversi messaggi di conforto a William e Kate.