Chiara Ferragni è in un periodo nero tra problemi giudiziari e la crisi con Fedez. L’influencer si sfoga nelle storie ma ha gli occhi lucidi.

Nella vita ci sono momenti di up e momenti di down, e Chiara Ferragni è in pieno periodo down. Tra problemi con la legge a causa dello scandalo Balocco, la recente copertina de L’Espresso che la raffigura nei panni di Joker e la crisi con Fedez, l’imprenditrice digitale dà chiari segni di cedimento.

Il viaggio a New York non è servito a rimettere le cose a posto, e in un lungo sfogo su Instagram, l’influencer si è lasciata andare ad alcune confidenze inaspettate. Ma i fan hanno notato che la Ferragni non è riuscita a trattenere le lacrime.

Chiara Ferragni scoppia su Instagram: “Basta fingere”

Siamo stati abituati a vedere Chiara Ferragni sempre al top, sorridente anche nei periodi più complicati, mentre ostenta la sua vita perfetta. Ma è davvero così perfetta come vuole mostrare? L’ultimo periodo ci ha dimostrato il contrario. Infatti, anche lei vive momenti no, e quello di adesso è proprio un periodo “Di mer*a“, come sostiene la stessa Ferragni.

Chiara Ferragni

L’influencer, infatti, ha raccontato ai suoi follower con alcune Storie Instagram che è “un periodo doloroso che non ci tengo a condividere sui social, faccio quello che posso. Grazie a chi c’è sempre e capisce e scusate per questi pensieri sparsi. Basta fingere che tutto vada sempre bene…“.

“In questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita” ha ammesso con la voce rotta.

Chiara Ferragni: il mistero del viaggio a New York

Nelle storie Instagram l’influencer ha anche parlato dei motivi del viaggio a New York, svelando la natura dei meeting di lavoro. Infatti, ha annunciato: “Ho fatto alcuni meeting di lavoro che sono andati molto bene, è un percorso nuovo, cose che non ho mai fatto prima“.

Riuscirà il nuovo progetto a ripristinare il suo nome e la sua immagine?